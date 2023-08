Incendie mortel à Grasse: un homme en garde à vue

Marseille, France | AFP | lundi 14/08/2023 - Un homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie dans un immeuble du centre de Grasse qui a coûté la vie à trois personnes, a-t-on appris lundi de source judiciaire.



"Un homme est en garde à vue, la police judiciaire de Nice est saisie de l'enquête", a indiqué cette source à l'AFP, confirmant une information initiale de M6. Aucun détail n'a été donné sur le profil de cette personne.



Trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages dans le centre historique de Grasse survenu dimanche aux aurores mais rapidement maîtrisé par les pompiers.



Deux personnes ont péri dans les flammes qui ont ravagé la cage d'escalier de cet immeuble ancien et une autre, qui s'était probablement défenestrée pour tenter d'échapper au feu, a été retrouvée inanimée par les pompiers devant le bâtiment.



Aucun élément sur l'identité des victimes n'a été communiqué.



Les secours ont également dénombré trois blessés graves et quatre blessés légers. Onze personnes sont en revanche indemnes.



Selon le maire de cette commune de la Côte d'Azur, Jérôme Viaud (Les Républicains), l'immeuble n'avait pas "de problème structurel" mais des travaux de rénovation de la façade et des parties communes étaient "prévus en octobre".



Le centre de Grasse, ville connue pour ses parfumeries, connaît un fort taux de pauvreté, mais des opérations de rénovation y sont menées depuis des années. Comme d'autres bâtiments du centre historique, l'immeuble où s'est déclaré l'incendie avait été mis en demeure par la municipalité pour accélérer les travaux de rénovation.