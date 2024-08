Incendie dans un ancien séminaire près de Rennes, une cinquantaine de sinistrés

Saint-Méen-le-Grand, France | AFP | mardi 06/08/2024 - Un incendie a partiellement détruit mardi matin un bâtiment historique à Saint-Méen-le-Grand, à 50 km de Rennes, a-t-on appris auprès des pompiers, qui ont évacué une cinquantaine d'occupants de cet ancien séminaire reconverti en logements sociaux.



Aucun blessé n'a été recensé et le feu, qui a menacé de se propager à l'abbatiale millénaire attenante, était maîtrisé à la mi-journée, a déclaré à des journalistes de l'AFP présents sur place le lieutenant-colonel Jérôme Guinard, du SDIS d'Ille-et-Vilaine.



D'après les premiers éléments, le feu est "parti au niveau d'un compteur électrique au rez-de-chaussée de la cage d'escalier du bâtiment" peu avant 8h00, puis s'est "très rapidement propagé", touchant plusieurs appartements ainsi que "l'intégralité des combles du bâtiment qui fait 1.500 m2", a-t-il expliqué.



Selon le maire de Saint-Méen-le-Grand, Pierre Guitton, c'est un locataire sorti réarmer le compteur après une coupure de courant dans l'immeuble qui "a vu des flammes partir du compteur".



"Lorsque les premiers sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont réalisé cinq sauvetages au moyen des échelles aériennes et de nombreuses mises en sécurité", a précisé le lieutenant-colonel Guinard.



Le bâtiment touché, dont le toit a été complètement détruit par les flammes, compte au total 37 appartements. Peu avant 12h00, 47 personnes évacuées avaient été prises en charge, regroupées près d'un cinéma voisin.



Au total, 25 véhicules et quelque 90 sapeurs-pompiers ont été déployés par le SDIS.



"A proximité immédiate de l'ancienne abbaye, nous avons une abbatiale qui a 1.000 ans, dans laquelle nous avons de nombreuses oeuvres d'art, et pendant plus d'une heure le risque de propagation vers cette abbatiale n'était pas écarté, ça a été un des enjeux prioritaires pour nous après les victimes", a souligné Jérôme Guinard.



Les pompiers vont rester sur place pour terminer les opérations d'extinction et déblayer les gravats, tandis que le bailleur social Espacil Habitat va s'efforcer de retrouver des solutions de relogement pour tous les sinistrés.