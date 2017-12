L’atoll de Tikehau, dans l’archipel des Tuamotu, a accueilli, vendredi, pas moins de 150 athlètes venus de Makatea, Manihi et Rangiroa, à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif de Tikehau.



Cet équipement sportif a été baptisé Temaruotu a Natua. Le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, avait fait le déplacement pour représenter le gouvernement de la Polynésie française à cette occasion. Il a tenu à féliciter le travail et l’engagement de la commune pour une politique dynamique et ambitieuse d’investissement dans les équipements sportifs.



C’est aussi sur les terrains de sport que se jouent les grands enjeux de l’éducation, de l’insertion, de la socialisation et du respect de l’autre. Le Pays soutient donc pleinement le travail effectué dans ce cadre en faveur de la jeunesse et de la vie associative. Dans l’après-midi, plusieurs compétitions étaient prévues. Des courses de va’a ont d’abord été organisées et le programme devait se terminer, en soirée, par des matchs de basketball, de volleyball et de futsal. Le prochain rendez-vous sportif des Tuamotu est d’ores et déjà programmé. Il aura lieu à Makemo avec les jeux des Tuamotu qui doivent se dérouler mi-décembre.