Ils oublient l'argent au distributeur, elle le confie à la police

Tahiti, le 17 août 2022 – Le post Facebook circulait déjà depuis quelques jours. Mercredi, la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) a également communiqué sur ce bel "exemple d'honnêteté".



Dimanche matin, vers 9h50 un couple de popa'a a retiré une forte somme d'argent au distributeur automatique de billets de l'agence bancaire Socredo de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Une "gentille dame", dixit la DTPN, qui était attablée à une table de l'espace de restauration libre de l'aéroport s'est rendu compte qu'ils avaient oublié de prendre leurs billets de banque et leur ticket de retrait. Avec bienveillance, celle-ci a récupéré la somme d'argent et le ticket et les a remis au poste de la police aux frontières de la DTPN qui les a consigné sous coffre. L'agence bancaire contactée essaie actuellement de fournir une photo des intéressés et des renseignements permettant d'identifier le type de carte utilisée. Cette dame a, de son côté, lancé de nombreux appels via Facebook et la DTPN a décidé de l'épauler dans cette démarche. Les personnes qui prendront connaissance de ce message et qui sont concernées sont priées de contacter le Service de la Police Aux Frontières de la DTPN au 40 800 617 ou au 89 77 10 67. Si personne ne se manifeste dans les prochains jours, la somme sera transmise au service des objets trouvés de la mairie de Faa'a. Passé le délai de 1 an sans réclamation, les fonds trouvés reviendront au découvreur.