Il vole des Louis d’or chez un gendarme

Tahiti, le 5 septembre 2024 – Un homme de 24 ans a été jugé, jeudi en comparution immédiate, pour plusieurs cambriolages commis à Paea dont certains chez des gendarmes. L’individu, auquel il était notamment reproché d’avoir volé des Louis d’or chez un militaire, a écopé de 18 mois de prison dont neuf avec sursis.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi, un père de famille de 24 ans qui était poursuivi pour trois cambriolages commis fin août à Paea et pour s’être introduit dans une enceinte militaire. Déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols ou des violences conjugales, cet individu avait été interpellé après que son ADN a été retrouvé dans le domicile de ses victimes.



Durant la journée du 28 août, le prévenu s’était introduit au domicile d’un gendarme à Paea alors que ce dernier se trouvait à l’extérieur. L’intrus avait alors volé des euros, des dollars, des bijoux mais aussi quatre Louis d’or qui appartenaient au militaire. Le soir-même, il s’était cette fois introduit chez le voisin du gendarme où il avait volé des bijoux. Rebelote dès les lendemain chez une septuagénaire vivant seule et à laquelle l’intéressé avait volé son sac. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs avaient retrouvé les fameux Louis d’or mais aussi quatre boîtes à bijoux ainsi que du numéraire.



“Pacte social”



Un peu plus de deux ans après sa dernière condamnation, le prévenu a intégralement reconnu les faits lors de sa comparution devant le tribunal jeudi. Alors que le président lui faisait remarquer qu’il fallait “quand même oser” commettre trois cambriolages “sur les mêmes lieux” en très peu de temps, le jeune homme a concédé qu’il n’avait pas revendu les objets volés car il pensait se faire rapidement identifier. L’individu est ensuite revenu sur son parcours cabossé, de l’abandon de ses parents biologiques aux séjours dans des foyers ou à la rue. Il a également expliqué qu’il travaillait de temps en temps lorsqu’il en avait l’occasion afin de nourrir ses deux enfants.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République est longuement revenu sur les cambriolages qui ne constituent pas “seulement une atteinte aux biens” mais aussi une atteinte au “sentiment de se sentir en sécurité chez soi” et au “pacte social” qui régit les rapports de la société. Il a ensuite relevé “plusieurs éléments qui nous alertent” dans l’attitude du prévenu : “la répétition frénétique des faits commis dans un temps très restreint” ; “l’absence de limites” car le lieu des vols, commis aux domiciles de représentants de la loi, n’est pas “anodin”. Deux ans de prison dont un avec sursis ont finalement été requis contre le jeune homme.



Des biens en partie restitués



Des réquisitions trop hautes pour l’avocat du prévenu, Me Sylvain Fromaigeat, qui a tenu à rappeler lors de sa plaidoirie que son client avait reconnu les faits et qu’une “grande partie des biens volés a été restituée aux propriétaires”. Il a par ailleurs assuré qu’incarcérer le jeune homme reviendrait à priver sa famille de ressources.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le père de famille à 18 mois de prison dont neuf avec sursis. Il devra également indemniser ses victimes.