Il est encore temps de ramener ses anciennes pièces

Tahiti le 2 juillet 2024. Vous détenez encore des anciennes pièces ? Vous pouvez encore les échanger à l’IEOM ou dans les bureaux de fare Ratasi vous résidez dans les archipels éloignés.





Si vous résidez sur Tahiti et Moorea et s’il vous reste encore des anciennes pièces, vous avez toujours la possibilité de les échanger auprès de l’IEOM. Si vous êtes dans ce cas, munissez-vous d’une pièce d’identité valide et renseignez-vous auprès de l’IEOM ou sur son site internet.



Si vous résidez dans les archipels des Iles Sous-le-Vent, des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes, et s’il vous reste encore des anciennes pièces, vous avez toujours la possibilité de les échanger directement auprès des 64 bureaux de poste de Fare Rata implantés dans ces îles.



Si vous êtes dans ce cas, munissez-vous d’une pièce d’identité valide et renseignez-vous auprès de chaque bureau de poste de Fare Rata ou sur son site internet. La récupération des anciennes pièces constitue un enjeu environnemental pour notre territoire.

Il est important de les recycler, ne les laissez pas dans la nature.



A ce jour, le taux de retour des anciennes pièces reste encore relativement faible et s’élève à 19 % en Polynésie française.