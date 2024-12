Ia Vai Ma Noa Bora Bora fête ses 30 ans

Bora Bora, le 5 décembre 2024 - L’association, qui œuvre dans les domaines de la protection de l’environnement, du social et de la santé, est devenue en trente ans un acteur incontournable et un repère pour de nombreux habitants de l’île.





L’association Ia Vai Ma noa Bora Bora a été créée en 1994, selon les vœux du maire de la commune de Gaston Tong Sang, qui souhaitait regrouper en son sein des représentants du monde de l’éducation mais aussi de la religion afin de promouvoir l’écologie et lutter contre l’oisiveté et la consommation de drogue qui en découle. Elle fête aujourd’hui ses 30 ans et la célébration de cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur trois décennies d’action auprès de la population de la Perle du Pacifique, en présence de son premier président, le Pasteur Ramon Brothers-Teore. Devant une partie du conseil municipal et de nombreux bénévoles et partenaires, Tehani Maueau, actuelle présidente, est revenue sur les différentes actions menées par l’association ces dernières années.

Une action durable et évolutive “Rendre la vie des habitants de Bora Bora plus propre à l’extérieur et à l’intérieur” : c’est en ces termes que Gaston Tong Sang a défini le rôle premier de la Vai Ma Noa Bora Bora lors de cette cérémonie d’anniversaire. Force est de constater que l’objectif écologique est atteint et se poursuit toujours plus avant : le projet Bio-div en partenariat avec le Criobe, la commune de Bora Bora et la Polynésienne des eaux qui a conduit à la création de l’Aire marine éducative perdure avec de nombreuses études menées sur le lagon de Bora Bora, alors qu’une ressourcerie vient de voir le jour dans les locaux de l’association.



Le collectif Tātā’i, qui accompagne Ia Vai Ma noa Bora Bora dans cette création d’atelier collaboratif de réparation, était présent lors de cette cérémonie d’anniversaire et a remis à la présidente le trophée qui entérine la création de la ressourcerie. Cette initiative va permettre d’agir sur le traitement des déchets mais aussi au niveau social puisque l’atelier forme des jeunes, dont certains en situation de handicap, et leur offre un emploi. Cette vocation sociale de l’association a pris tout son sens lors de la crise du Covid-19 : la situation économique difficile des familles les plus fragiles de l’île avait alors conduit à la création d’une banque alimentaire et de vêtements issus du don : les Caddies du cœur. Près de cinq ans après le début de la crise sanitaire, ce lieu est plus actif que jamais. À l’approche des fêtes de Noël, c’est la collecte de jouets et sa distribution aux enfants défavorisés qui va être au cœur de l’action des membres de cette association. Une formation à la Communication non-violente a également été offerte à tous les enfants de l’île, afin de promouvoir un climat apaisé au sein de l’école et des familles.



Reste le domaine de la santé : Ia Vai Ma noa Bora Bora a initié un programme de lutte contre l’obésité et œuvre chaque année dans la lutte contre le cancer. La consommation de drogue et ses effets, qui menace la jeunesse de Bora Bora comme celle de la Polynésie entière, constitue le prochain combat de cette association aux multiples vocations.

Rédigé par Lucie Scarparo le Jeudi 5 Décembre 2024 à 15:25 | Lu 279 fois