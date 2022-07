Hono Tai, nouveau regard sur les baleines à Moorea

Moorea, le 14 Juillet 2022 - Tous les mercredis jusqu'au mois d'octobre à Moorea, l’association Oceania donne rendez-vous à la population, dans le cadre du projet Hono Tai, sur certaines sites d’observation de cétacés autour de l’île. L’idée pour les membres est de venir à la rencontre des habitants et de créer des échanges au sujet des cétacés.



À travers son projet Hono Tai, qui se déroule du 13 juillet au 20 octobre, des membres de l’association Oceania vont aller, tous les mercredis matin, à la rencontre de la population sur différentes côtes de l’île de Moorea. Leur but est d’une part, de faire de la sensibilisation sur les cétacés, notamment les baleines et d’autre part, apprendre aux habitants à faire des observations. Les premières rencontres dans le cadre de ce projet, ont eu lieu mercredi sur les côtes du district de Pihaena, sur la plage de Tahiamanu, puis sur la plage du Sunset Beach, pour profiter de l’apparition en mer de quelques baleines.



“Pendant ces échanges, on va pouvoir observer, depuis la terre, les baleines, les dauphins… On va vraiment faire de la sensibilisation et de l’éducation pour que les habitants puissent comprendre l'action de l'association, quels sont nos objectifs et qu’ils nous voient un peu plus sur le terrain, explique Charles Mars, un membre de l’association Oceania. Je pense aussi que la population a beaucoup à nous apprendre des baleines, que ce soit les pêcheurs ou tous ceux qui côtoient la mer.“



Plateforme collaborative



L’idée du projet Hono Tai est également que les observateurs amateurs de mammifères marins puissent apprendre à rentrer des données tels que le nom des espèces ou le nombre d’individus dans l’application OBSenMER, une plateforme collaborative qui facilite la saisie et l'analyse des observations en mer. L’association, qui a accès à ces données, les utilisera pour mener une étude scientifique sur le comportement des cétacés autour de l’île de Moorea. “Ces données seront très utiles pour notre étude. On va peut-être faire par la suite des rapprochements ainsi que des hypothèses pour savoir par exemple si les conditions météorologiques peuvent avoir un impact sur l’apparition des baleines ou si ces dernières se mettent à l’abri du vent vers certaines côtes de l’île”, précise Charles Mars.



Quelques habitants ainsi que des touristes étaient en tout cas ravis d’être venus mercredi à la rencontre des représentants de l’association Oceania : “Le projet Hono Tai est une bonne chose pour les adultes et pour les enfants. Cela va ravir les gens d’ici vu qu’ils aiment observer les baleines. J’ai déjà observé des baleines à partir de ma pirogue, mais les membres de l’association Oceania m’ont donné quelques informations en plus, par exemple comment reconnaître les différentes espèces ou lesquelles viennent en Polynésie”, a réagi Belyss Tetuaiteroi, un pêcheur résident de Vaihere. "Je trouve que c’est très bien qu’on propose aux touristes et aux locaux de pouvoir observer les baleines, à partir de différents sites. C’est très intéressant aussi de discuter avec des scientifiques ou avec des jeunes passionnés par la sauvegarde des baleines. Les vacanciers n’ont pas toujours la connaissance de ce qui se passe ici. Là, ce sont les membres de l’association Oceania qui viennent vers nous dans un cadre magnifique”, s’est satisfaite pour sa part Christelle Ameil, une habitante de Haapiti.



