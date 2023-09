Homme tué par un harpon à Marie-Galante: un suspect mis en examen et écroué

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 20/09/2023 - Un homme a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire après la mort d'un sexagénaire tué dimanche par un harpon à Marie-Galante, dans l'archipel de la Guadeloupe, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.



Le suspect, né en 1985, a été mis en examen mardi soir par un juge d'instruction pour meurtre, a précisé à l'AFP Caroline Gaussen-Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre.



Les faits se sont produits dimanche en début d'après-midi à Grand-Bourg sur l'île de Marie-Galante, dans le cadre "d'un vieux différend", selon la même source.



La victime, âgée de 66 ans, a été mortellement blessée par une flèche de harpon, "devant sa famille. Il y a plusieurs témoins", a ajouté Mme Gaussen-Calbo.



Les pompiers avaient été avertis pour intervenir sur la route des Basses, proche de la plage du même nom. La victime se trouvait en arrêt cardiaque et avait été déclarée décédée par le médecin du service d'urgence.



Le suspect a "quelques antécédents judiciaires", avait indiqué le parquet dimanche. Souffrant de "quelques blessures dont l'origine (restait) à déterminer", selon la même source, il avait été transporté à l'hôpital avant sa garde à vue.

