Hommage aux professeurs tués: bilan revu à la hausse avec "au moins 357 perturbations et contestations"

Paris, France | AFP | mercredi 18/10/2023 - Un nouveau bilan faisant état de "357 perturbations et contestations" des temps d'hommage aux professeurs Dominique Bernard tué à Arras et à Samuel Paty a été annoncé mercredi par le ministère de l'Education nationale.



Le ministre de l'Education Gabriel Attal avait annoncé mardi un premier bilan de "179 saisines du procureur de la République" à la suite d'incidents survenus au cours des hommages de lundi. Un prochain "nouveau bilan sera communiqué ultérieurement", a précisé le ministère mercredi.



Selon la rue de Grenelle, "tous ces signalements font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés. Pour les cas les plus graves qui s'apparentent à des menaces ou à de l'apologie du terrorisme, une exclusion immédiate des élèves est demandée aux chefs d’établissement, sans délai".



"La page du +pas de vague+ est définitivement tournée", réaffirme le ministre, cité dans ce communiqué.



Pour "plusieurs dizaines" des 179 saisines du procureur de la République annoncées mardi, qui relèvent de l'apologie du terrorisme", Gabriel Attal a ordonné "l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires".



Parmi ces 179 incidents relevés, un élève a menacé de "mettre une bombe", deux se sont réjouis qu'un "prof soit mort", deux autres ont "simulé des tirs d'armes", selon l'entourage du ministre.



L'Education nationale avait recensé dans un premier temps "400 violations" lors de la minute de silence organisée en novembre 2020 pour le professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un jeune radicalisé. Le bilan avait finalement grimpé à 793 incidents "en raison du délai de remontée des signalements", selon un bilan du ministère.



Dominique Bernard a été poignardé à mort vendredi, devant la cité scolaire Gambetta à Arras, par un ancien élève de l'établissement de 20 ans, fiché pour radicalisation et qui a également blessé trois personnes.

le Mercredi 18 Octobre 2023 à 05:55 | Lu 65 fois