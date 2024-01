Hitia'a bloquée encore quelques temps

Tahiti, le 31 janvier 2024 – Les travaux avancent du côté de Hitia'a où la route est barrée depuis près d'une semaine maintenant. En revanche, impossible de dire quand le barrage sera levé tant les travaux sont importants. Du côté du Pays, on assure mettre tout en œuvre pour gérer la situation tout en assurant la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier.



Les travaux du PK 43 progressent mais le chantier est de taille. L’entreprise en charge de déblayer la route de Hitia'a, qui a mobilisé ses équipes et s’est organisée pour travailler sans discontinuer de 5 H du matin à 19 H le soir, demeure sur le pied de guerre : La masse de terre à évacuer est considérable et les travaux dangereux. Les images réalisées par drone permettent de se rendre compte de l’importance du volume des matériaux à purger, ce qui rend la fermeture temporaire de la route nécessaire. Pour Jordy CHAN, ministre des Grands travaux, la priorité est "avant tout d’assurer la sécurité des usagers de la route, mais aussi de ne pas mettre en danger celles des employés de la société. " Le ministre se rendra sur place vendredi pour faire le point avec la direction de l’équipement et l’entreprise sur la date prévisionnelle de réouverture de la route.