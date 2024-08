Hira Teriinatoofa signe le doublé chez les Master

Tahiti, le 26 août 2024 – Le week-end dernier, à Papara, s'est tenue la deuxième étape du championnat Master de surf réservé aux athlètes de plus de 35 ans. Survolté, le vétéran et local du spot, Hira Teriinatoofa, s'est adjugé un magnifique doublé, remportant ainsi les catégories Master et Grand Master devant des Steven Pierson et Hihimahana Leboucher pourtant en grande forme.



Si les Jeux olympiques et toute la ferveur autour de la victoire de Kauli Vaast sont déjà derrière nous, les fans de surf du Fenua ont pu néanmoins se réjouir de la reprise des compétitions de surf locales. En effet, le week-end dernier, à l'embouchure de Taharuu à Papara, s'est tenue la deuxième étape du championnat Master réservé aux athlètes de plus de 35 ans. Plus décontracté, le tournoi a pour mérite de réunir passionnés et champions qui ont largement contribué à l'histoire du surf local et de ses disciplines associées. La jeunesse retrouvée dès lors que le coup de klaxon retentit, les vétérans s'assurent toujours de proposer un spectacle de qualité, que ce soit en surf, longboard, bodyboard, kneeboard, SUP ou bodysurf. Et cette deuxième manche du championnat n'y a pas fait exception, notamment dans la catégorie reine Master (35-39 ans).



En effet, dès la deuxième demi-finale, impossible pour les spectateurs de tenir en place. Une finale avant l'heure où se sont retrouvés Munanui Maiotui, local expérimenté du spot de Papara, Teiva Mare, vainqueur de la première manche du championnat quelques mois plus tôt sur cette même vague, Steven Pierson, multiple fois champion de Polynésie, et Hira Teriinatoofa, double champion du monde ISA. Et une fois de plus en série, c'est l'expérience qui a primé. Intraitable, Hira Teriinatoofa s'est très vite imposé comme le surfeur à battre tandis que ses deux camarades, Teiva Mare et Munanui Maiotui, peinaient à faire grimper leurs scores. Les vagues étant capricieuses, difficiles de faire la différence… Sauf pour un certain Steven Pierson. Hors rythme durant plus de la moitié de la série, il n'a fallu que deux vagues au vétéran pour revenir au score et s'imposer in extremis aux côtés de Hira Teriinatoofa.



L'intouchable Hira Teriinatoofa



Les deux ténors du circuit Master ayant donné le ton, le meilleur restait forcément à venir. Rejoints par Hihimahana Leboucher et Heifara Tahutini Junior en finale, le scénario était tout simplement parfait. Un condensé de talent et d'expérience qui a d'ailleurs tenu toutes ses promesses : Steven Pierson s'élançant en premier sur une gauche solide, exploitée de bout en bout avec la manière et notée 8,50/10 puis juste derrière, à la surenchère, Hihimahana Leboucher a offert aux juges de quoi se lever de leur siège avec une vague quasi-parfaite notée 9/10. Motivés par de tels scores, les deux surfeurs ont tous deux redoublé d'effort pour trouver un second score et faire gonfler leur note totale. Et à ce jeu, Steven Pierson s'en est mieux sorti. Mais alors que la finale semblait pliée, le double champion du monde ISA Hira Teriinatoofa a su trouver le supplément d'âme nécessaire pour réaliser l'impensable : trouver en fin de série deux notes excellentes dont une à quelques secondes seulement du buzzer. Un scénario renversant que le public, conquis, n'a pas manqué d'applaudir. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le 'aito de Papara s'est également offert le titre chez les Grand Master (40-44 ans) face à Hihimahana Leboucher, Tevai Wong et Wilfried Villet.



Du côté des Kahuna (45-49 ans), Stanley Picard a profité de son surf encore très aiguisé pour venir à bout de Nicolas Berthé et d’Enzo et Tevai Wong. Chez les Grand Kahuna, l'intarissable Pascal Luciani a prouvé une fois de plus qu'il fallait compter sur lui, remportant l'épreuve face à Marcel Bennett, Teiki Conti et Jean-Marie Marere. En longboard, Heifara Tahutini Junior, indétrônable, s'est une nouvelle fois imposé dans cette catégorie qui semble lui aller à ravir, effaçant toute concurrence grâce à une technique inégalée. Autre lauréat, en bodyboard, Munanui Maiotui a décroché sa médaille d'or in extremis grâce à une énorme manœuvre aérienne sur une vague pourtant capricieuse. De son côté, James Tama s'est imposé en dropknee bodyboard. Autre sensation de ces finales, la prestation électrique de Stevens Pahape qui n'a laissé aucune chance à ses camarades de le rattraper. En bodysurf, Steven Pierson s'est également imposé avec une avance plus que confortable grâce à un total de 12,83 contre 9,67 pour son premier poursuivant. Et enfin, chez les SUP, Tama Audibert s'octroie également une victoire écrasante malgré les conditions difficiles.