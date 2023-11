Hélitreuillage de 2 pêcheurs au large de Moorea

Tahiti le 1er novembre 2023. Le 31 octobre à 20h, le JRCC reçoit une détection de balise de détresse COSPAS appartenant à un poti marara de 20 pieds, et localisée à 15 nautiques (28km) au nord de Moorea.



Quelques minutes plus tard, le navire prend contact avec le JRCC par radio et informe qu'il subit une voie d'eau avec 2 personnes à bord.

Immédiatement le JRCC diffuse un message MAYDAY RELAY, fait prendre leurs dispositions aux pêcheurs en vue d'un potentiel abandon du navire, et met en place un dispositif de sauvetage composé du DAUPHIN inter-administration, alors en retour d'une mission d'évacuation médicale au profit du SAMU, ainsi que de la vedette de la police municipale de Moorea.

À 21h20, les pêcheurs sont hélitreuillés sains et saufs par le DAUPHIN depuis leur embarcation toujours à flot. Ils sont déposés au GAM Faa'a à 22h et récupérés par la famille, avec laquelle le JRCC est resté en contact permanent durant toute l'opération.

Le navire ayant été laissé à la dérive, un avis urgent aux navigateurs a été diffusé afin de signaler sa présence.

L'utilisation de la balise de détresse correctement enregistrée, de la radio VHF et du téléphone ont été déterminants, permettant ainsi au JRCC de connaître la position du navire et de rester en contact permanent avec les pêcheurs, et à l'hélicoptère de les repérer avec facilité.