Heiva i Tahiti : "Tamari'i Mataiea" racontera l'histoire de Fa'arava'ianu'u

PAPEETE, le 12 juillet 2018 - Fa'arava'ianu'u, est une anguille. Dans cette histoire, ce groupe de chant a souhaité mettre en avant ce qui représente le symbole de la commune de Teva i Uta, à laquelle est rattachée Mataiea. Mais le plus surprenant dans cette légende, ce sont les parents de cette anguille, puisque ce sont des humains…



" Te mou'a ra o Tera'iamano o tei vehi hia e te remu 'ura " (Tera'iamano, la montagne qui a été enveloppée par l'algue rouge), c'est le thème que développera le groupe " Tamari'i Mataiea ".



Inscrit dans la catégorie " Tārava Tahiti ", ce groupe de chant est bien connu au Heiva i Tahiti. Selon le chef de groupe, Alfred Ariioehau, ils auraient remporté plusieurs fois le 1er prix en tārava.



Pour cette énième participation, la troupe qui est menée par Alfred Ariioehau racontera la légende de Fa'arava'ianu'u, une anguille. " Teri'i Tetuairoro a emmené sa femme Ahu'ura sur la montagne de Tera'iamao pour qu'elle mette au monde leur enfant. Il a voulu qu'elle donne naissance à leur fils sur un endroit élevé, pour que toute l'île de Tahiti sache que son enfant est né. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu, puisque Ahu'ura a donné naissance à une anguille qui répond au nom de Fa'arava'ianu'u et qui est devenu, par la suite, un cocotier ", raconte le chef de groupe.



Et de poursuivre : " "Te remu 'ura" parce qu'au moment où elle a accouché, les algues étaient tachetées de sang ".



Aujourd'hui, cette anguille est devenue un symbole pour la commune de Teva i Uta. Au travers de leur thème, la troupe, qui est composée de 84 chanteurs, lance un appel aux Polynésiens afin que ceux-ci mettent tout en œuvre pour valoriser nos histoires et notre Culture. " Il faut arrêter de faire comme les étrangers, vous avez une culture, donc, faites-la vivre ", indique Alfred Ariioehau.



Côté tenue, deux couleurs seront mises en avant, le blanc et le vert.