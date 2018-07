Heiva i Tahiti : Punaauia est née grâce à une histoire d'amour interdite, selon Natihau

C'est une jeune fille issue d'une famille royale de Faa'a, et qui est tombée amoureuse d'un jeune homme de Fautaua. Ils se sont rencontrés sur la plage. Mais un problème se posait, il était interdit à une personne de famille royale de fréquenter une personne qui n'a pas de sang royal. Le roi a tout fait pour les séparer, mais en vain, jusqu'au jour où le grand prêtre du roi tua le jeune homme

Les deux amants avaient préparé leur pirogue double pour s'enfuir vers Tautira. Mais au moment, où la jeune fille est rentrée à la maison pour préparer leurs affaires, c'est là que le prêtre du roi est intervenu pour tuer le jeune amoureux, avant d'être donné en offrande sur le marae.



La jeune fille, de son côté, est revenue sur la plage et elle a attendu son petit ami. Mais il n'est jamais arrivé. Elle s'était dit qu'il avait sûrement changé d'avis ou qu'il avait une autre femme. Mais un jour, elle apprit la mauvaise nouvelle. Elle a donc versé toutes les larmes de son corps.



Pour apaiser sa douleur, ses parents ont décidé de l'emmener à Raiatea, où elle y rencontra un jeune guerrier. Tout le monde pensait qu'elle était vierge, mais ils ont découvert que ce n'était qu'une enfant. Prise de honte, elle courut et elle sauta dans un trou, son petit-frère l'avait également suivie. Une fois, arrivés dans les ténèbres, ils ont rencontré leurs ancêtres, qui ont offert une conque au petit-frère.



Par la suite, leurs ancêtres les ont obligés de revenir sur terre, et depuis les profondeurs, ils sont arrivés sur le récif de Manotahi. À cet instant-là, les habitants de Manotahi ont entendu le son du coquillage et ils ont accouru pour voir ce qu'il y avait. C'est à ce moment-là, que les deux enfants ont été retrouvés et ils ont été présentés au roi Pohuetea. Pour remercier le roi, le petit garçon lui a offert la conque. Et le roi, lui a répondu : "'A teie pū nā 'au ia ? (Ce coquillage est à moi ?) Et le petit garçon lui a répondu : Oui, cette conque est à toi. C'est comme cela que le nom de Punaauia a été retenu par le roi

Dans le premier tableau, on développera l'amour interdit entre la princesse et le jeune qui n'est pas de sang royal. Le second se fera dans les ténèbres avec la conque qui est donnée en cadeau, et le troisième parlera du retour des deux enfants sur terre. C'est à ce moment-là qu'ils danseront avec le grand costume

Il y a deux messages que nous souhaitons faire passer à travers cette légende. Le premier se réfère au meurtre du petit ami de la jeune princesse. Il s'adresse aux parents, afin que ceux-ci laissent leurs enfants choisir leurs époux ou leurs épouses. Le deuxième message s'adresse aux Polynésiens, afin qu'ils cherchent d'où vient exactement le nom de leur commune