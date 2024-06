Heiura-Les Verts candidat au palais Bourbon

Tahiti, le 13 juin 2024 - Le parti écologiste Heiura-Les Verts est constant dans sa démarche et avec ses colistiers. Comme en 2022 pour les dernières élections législatives, Jacky Bryant est donc candidat sur la première circonscription pour ce scrutin anticipé, Jules Hauta sur la deuxième et Tati Salmon sur la troisième.



“Nous estimons que toutes les élections sont l’opportunité de continuer à travailler sur les effets du changement climatique et de la transition énergétique”, nous expliquait Jacky Bryant le 31 mai dernier dans le cadre des élections européennes. C’est donc en toute logique que le leader de Heiura-Les Verts présentera les mêmes candidats qu’en 2022 lors de ces élections législatives anticipées des 29 juin et 8 juillet prochains. L’occasion rêvée de pouvoir disposer d’une tribune politique pour faire passer le message qu’il martèle depuis des années maintenant sur les effets du changement climatique et la nécessité de trouver les outils pour s’y adapter.



Jacky Bryant droit dans ses bottes



“Un parti politique, c’est comme un club de foot ou de va’a. Il y a des échéances. Si on ne profite pas de ce type de temps fort dans la vie démocratique, autant rester à la maison”, nous a confié, ce jeudi, Jacky Bryant qui reste droit dans ses bottes et dans le projet politique qu’il veut porter jusqu’à l’Assemblée nationale. L’écologie et la biodiversité sont des “paramètres incontournables” pour une “société qui veut s’en sortir par le haut”. Il ne faut pas louper le coche de ce rendez-vous électoral en misant sur la jeunesse et sur la formation. Heiura-Les Verts déposera ses candidatures ce samedi. Jacky Bryant, sur la première circonscription, aura pour suppléante Roroarii Niva, Jules Hauta sera en binôme avec Léontine Gatata sur la deuxième, et ce sera également une femme, Jessy Tupea, en tant que suppléante de Tati Salmon sur la troisième.