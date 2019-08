Heitara CJ Tehahe remporte une 12ème médaille d’or pour Tahiti

PAPEETE, le 15 août 20919 - Heitara Ceran-Jérusalémy Tehahe a pu apporter une 12ème médaille d’or à la Polynésie française dans la dernière course des championnats du monde de va’a marathon qui se sont déroulés en Australie cette semaine. Il s’impose dans la catégorie V1 vétéran 50 homme.



Heitara Céran-Jérusalémy Tehahe, rameur originaire de Huahine, est le père de du champion actuel de la discipline Kevin Céran-Jérusalémy. Il était opposé, dans cette dernière course des championnats du monde de va’a marathon, à 13 autres concurrents sur un parcours de 16 km.



Le vent s’est levé sur la Sunshine Coast, au moment où le départ est donné, vers 13H30, ce vendredi (jeudi à 17H30 pour Tahiti). Après avoir été au coude à coude avec le rameur calédonien Romain Ludet et le rameur australien Peter Dorries dans le premier tiers de la course, Heitara Tehahe a pu distancer ses deux concurrents directs dans la première « descente », dans le surf.



Alors que Heitara CJ Tehahe franchit en premier les deux bouées marquant la mi-course, après les premiers 8 km, le Calédonien se trompe et n’en franchit qu’une. L’Australien s’empare donc de la deuxième place.



Heitara Céran-Jérusalémy Tehahe arrive frigorifié mais il remporte finalement la course et permet à Tahiti de terminer les championnats du monde de va’a marathon avec un sans-faute. Tahiti remporte trois médailles d’or supplémentaires sur les trois courses au programme de la cinquième et dernière journée.