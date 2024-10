Hawaiki nui va’a 2024 : une édition très attendue

Tahiti, le 28 octobre 2024 - Pour cette 31e édition, qui se déroulera du 30 octobre au 1er novembre, la Hawaiki Nui s’annonce des plus relevées. Au vu des différentes courses qui ont égrené la saison de va’a, plusieurs équipes peuvent prétendre au titre suprême cette année. Alors, qui succédera au team OPT cette année ? Nous le saurons vendredi 1er novembre, à l’arrivée de la course, sur la plage de Matira, à Bora Bora.



Depuis 32 ans, l’océan Pacifique accueille des milliers de va’a qui s’affrontent sur des centaines de kilomètres durant trois jours. En 1992, la première course de la Hawaiki Nui accueillait 32 pirogues en bois au départ du quai de Huahine. “C’était un moment incroyable de pouvoir donner le départ de cette course. On avait tellement travaillé pour qu’elle existe. Édouard Maamaatuaiahutapu, notre ami, avait voulu créer une course qui serait aussi prestigieuse que la Molokai Hoe à Hawaii, mais un peu plus difficile. En 1982, nous sommes partis avec huit copains d’île en île pour emmener les pirogues destinées à la Raro Matai Hoe, et nous en avons profité pour organiser ce qui allait être la future Hawaiki Nui”, raconte avec nostalgie Marcel Thunot, bénévole à la Fédération tahitienne de va’a, mais surtout membre fondateur de la Hawaiki Nui.



“Les premiers champions de la course étaient le club de piroguiers de Faa’a, devant une autre grande équipe, celle de Te Ui Va’a de Punaauia, de mon ami Franco Taraihau. Eux, ils la gagneront en 1994. À cette époque-là, il n’y avait que la catégorie seniors hommes qui participait. Les femmes ont commencé en 1995.”



Une course qui prendra une autre dimension dans les années 2000 : “L’arrivée des grosses équipes comme Shell Va’a, EDT ou OPT a donné une autre dimension aux courses. Plus rapides, plus physiques, on a vu une réelle évolution dans la préparation des athlètes”, poursuit-il.



Depuis cette époque, le va’a n’a fait qu’évoluer. Même au niveau de ses règles, puisqu’en 2011, le système de classement de la Hawaiki Nui a été modifié : le classement était auparavant à points et non pas au cumul des temps comme c’est le cas aujourd’hui. La rivalité entre Shell Va’a, OPT, Air Tahiti et EDT s’est installée et, dans la dernière décennie, EDT a remporté quatre fois la course (2014, 2015, 2016, 2017), Shell Va’a trois fois (2018, 2019, 2022) et OPT une fois (2023) (la course ayant été annulée en 2020 et 2021 pour cause de Covid).



Un résultat indécis



Mais pour la prochaine édition qui aura lieu du 30 octobre au 1er novembre, les cartes sont redistribuées, car dans les différentes courses organisées cette année, la bataille a été rude. Forte de sa victoire à la Molokai Hoe, l’équipe Shell Va’a est en forme, mais attention aux équipes en embuscade comme OPT, les tenants du titre, et Air Tahiti, vainqueur de la dernière Air Tahiti Race. Une course qui avait d’ailleurs vu une arrivée digne des plus grands événements sportifs. Engagés dans une dernière ligne droite serrée entre OPT, Shell Va’a et Air Tahiti, ce sont ces derniers qui, sur un énorme effort, ont franchi les premiers la ligne d’arrivée. Va-t-on revivre ce même scénario dans quelques jours ou assistera-t-on à un autre dénouement ? C’est la beauté de cette course, car rien n’est joué ; le parcours est tellement difficile qu’il faut se battre jusqu’au bout. Un parcours identique à celui de l’année dernière, qui offrira son lot de difficultés et de surprises.





• Pour les Tane (seniors hommes) :



- Mercredi 30 octobre : Huahine (Fare) - Raiatea (Uturoa) : 44,5 km

- Jeudi 31 octobre : Raiatea (Uturoa) - Taha’a (Patio) : 26 km

- Vendredi 1er novembre : Taha’a (Patio) - Bora Bora (Matira) : 58 km



Les départs sont prévus à 7h30 du matin (9 heures pour le départ de Raiatea) et les arrivées aux alentours de 11h15.



• Pour les Vahine (femmes), Taure’a (jeunes) et Vétérans 60, deux étapes :



- Mercredi 30 octobre à Raiatea : entre Taputapuātea et Uturoa : 15 km

- Jeudi 31 octobre, entre Raiatea (Uturoa) et Taha’a (Patio) : 26 km



• Va’a Ta’ie :



Pour la deuxième année consécutive, la catégorie Va’a Ta’ie sera de nouveau représentée. Comme l’année dernière, trois jours de compétition vont suivre le parcours des va’a seniors. Pour ces embarcations à coque centrale avec deux balanciers, d’un poids de 250 kg, avec seulement deux rameurs et un peperu, la navigation est plus complexe, donc des choix de trajectoires leur seront laissés libres.



- Mercredi 30 octobre : Huahine - Raiatea, en simultané avec les V6 seniors

- Jeudi 31 octobre : 20 km avec un parcours qui passe par l’est de Taha’a

- Vendredi 1er novembre : Taha’a-Bora Bora : lieu de départ différent des V6 : Tiva-Matira pour 47 km



• Benjamins, minimes, cadets, entreprises, communes, paras, amazones :



Pour clore ce magnifique et tant attendu événement, une course sera organisée le samedi 2 novembre à Bora Bora. Des benjamins et minimes (garçons, filles, mixtes), des cadettes, des cadets, des entreprises, des communes, des paras et des amazones pourront participer à la fête en parcourant le lagon sur différentes distances.



La commune organisera un grand bal le soir pour célébrer cette magnifique course et l’ensemble des athlètes.