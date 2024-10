Hawaiki Nui va'a - ​La fusée jaune Shell Va’a se replace en remportant la seconde étape

Tahiti le 31 octobre 2024. C’est une deuxième étape remportée à la force des bras pour Shell Va’a que pourtant les observateurs sur place donnaient moins puissante que ses poursuivants. Une course menée tambour battant qui permet à la fusée jaune de battre le record de l’étape, vieux de 13 ans, en 1h50’58’’.





Partie en tête dès Uturoa, l’équipe de Shell Va’a s’est imposée dès le départ pour gagner mètre après mètre les secondes perdues la veille sur Team OPT lors de la première étape de la Hawaiki Nui Va’a.



Arrivée deuxième, l’équipe de OPT franchit la ligne d’arrivée en 1h51’54’’ et ne conserve que 8 petites secondes d’avance sur Shell Va’a avant d’affronter la dernière étape vendredi entre Taha’a et Bora Bora.



Air Tahiti, qui avait terminé la course en seconde position à Raiatea, se classe troisième ce jeudi en 1h52’06’’.



Plus que jamais, la dernière étape de vendredi sera décisive pour les trois formations.



Shell va’a a prouvé que sa troisième place de la veille n’était liée qu’à un mauvais choix de cap et se fera fort de repousser ses adversaires vendredi pour reprendre le titre. Team OPT, qui a longtemps joué la course au marquage aujourd’hui, devra prendre des initiatives pour se sortir des griffes de la pirogue jaune.



Du grand combat en perspective.