Hawaiki Nui Va'a - Air Tahiti remporte la troisième étape, OPT vainqueur de l'édition !

Tahiti, le 1er novembre 2024 - Au terme d'une lutte acharnée et d'un suspense insoutenable, Air Tahiti a remporté la troisième étape (4h16'49" ) , au coude-à-coude avec OPT (4h17'08" ) . Leader du classement général, OPT remporte cette 31ème édition (9h27'25" ) .





La troisième étape de 60 km entre Taha'a et Bora Bora a tenu toutes ses promesses, ce vendredi matin, du côté des seniors hommes. Au terme d'une lutte acharnée, les leaders du classement ont tenu les spectateurs en haleine jusqu'à la ligne d'arrivée, sur la plage de Matira. Air Tahiti s'est finalement imposé (4h16'49" ) , au coude-à-coude avec OPT (4h17'08" ) . Après une superbe remontée, Team Huahine s'est placée en troisième position (4h18'08" ) . Déception pour Shell, distancé en quatrième position (4h18'21" ) . Au classement général, OPT remporte le trophée de cette 31ème édition (9h27'25" ) .



Plus d'informations et de photos à venir dans une prochaine publication de notre correspondant sur place.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 1 Novembre 2024 à 12:00 | Lu 348 fois