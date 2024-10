Hawaiki Nui - ​La première étape pour le Team OPT

Tahiti, le 31 octobre 2024 – Ce mercredi avait lieu le départ de la 31ᵉ édition de la Hawaiki Nui Va’a. Une édition très attendue, car de nombreuses équipes pouvaient prétendre au titre. L’épreuve entre Huahine et Raiatea, longue de 44,5 km et considérée comme la course de référence, a vu le Team OPT franchir la ligne d’arrivée en vainqueur en 3 h 18’ 22’’ 77, suivi de près par Air Tahiti Va’a en 3 h 19’ 48’’ 67. Shell Va’a prend la 3ᵉ place en 3 h 20’ 07’’ 51.





Mercredi matin, dans le joli port de Fare à Huahine, le calme de l’aube a laissé place à l’effervescence d’un départ de course. Et pas n’importe laquelle : la tant attendue Hawaiki Nui. Bien plus qu’une course, c’est un rassemblement des amoureux du va’a. Outre les rameurs, les officiels, les bénévoles, les médias et les badauds étaient tous présents, impatients de prendre la mer après des semaines d’attente. Ils n’ont pas été déçus, car dès le début de la course, les rameurs ont décidé d’honorer cette 31e édition en lançant un départ canon dans la baie de Fare. Ce sont les vétérans hommes 40 et 50 ans qui ont ouvert la course, suivis dix minutes plus tard par les seniors. Partis en dernier, les va’a tā’ie profitaient du vent pour bien démarrer leur course.



Avec des conditions climatiques beaucoup plus clémentes que les dernières années, les va’a se sont engagés par la passe, suivant deux stratégies bien définies. Certains ont décidé d’attaquer l’océan par l’ouest de Raiatea, tandis que d’autres préféraient garder un axe droit. Deux groupes bien distincts, chacun comprenant des prétendants au titre. L’équipe Shell Va’a s’est dirigée vers l’ouest, alors qu’Air Tahiti Va’a emboîtait le pas des champions en titre, le Team OPT. Personne ne pouvait prédire l’issue. En embuscade, les locaux de Huahine, avec beaucoup d’humilité et de force, restaient dans l’ombre des grosses écuries.

Garder le cap Avec une houle modérée et des vagues de plus d’un mètre, les équipes profitaient de ces dernières pour surfer et améliorer leur glisse sur l’eau, permettant aux rameurs de se reposer par moments. Sur cette partie de la course, les ravitaillements étaient autorisés, ce qui ne sera pas le cas pour l’épreuve de jeudi, qui se déroulera dans le lagon de Raiatea. Une aubaine pour les rameurs. Plus la course avançait, plus les stratégies prenaient du sens. Pour les adeptes du passage par l’ouest, la descente vers la passe de Raiatea s’est avérée plus compliquée que prévu. Tandis que pour les autres, garder l’axe semblait être la meilleure décision.



“Nous avions établi hier soir un plan de course et nous avions décidé que, quoi que les concurrents fassent, nous garderions le cap”, expliquait Hitiroa Masingue, le peperu du Team OPT, qui sort d’une grosse saison en solo. Une stratégie payante, car à quelques longueurs de l’entrée de la passe de Raiatea, les rameurs d’OPT viraient en tête après une bataille féroce avec Air Tahiti Va’a. Une bataille qui avait commencé dès le début de la course puisque les hommes de Matahi Tapatoa, coach de cette équipe, avaient décidé de suivre la même route que les champions en titre. “Dès le début, on a pris le même cap qu’eux. On avait vu qu’il y avait du vent de sud-est. On aurait pu prendre l’autre chemin, mais comme la mer était calme, on a tracé tout droit.”

Une stratégie payante À l’entrée de la passe, la situation s’éclaircissait en tête de course : OPT avait pris la première place, talonnée par Air Tahiti Va’a et Shell Va’a, ralentie par son choix stratégique. Peu importe, une course se gagne en franchissant la ligne d’arrivée. Ce mercredi, pour cette première journée de course, c’est le Team OPT qui l’a franchie en leader pour la première fois depuis qu’elle participe à la Hawaiki Nui. Mais rien n’est joué, car les écarts de temps sont très faibles et pour la deuxième étape, plus courte mais plus rapide, qui se déroulera ce jeudi 31 octobre, dans le lagon entre Raiatea et Taha’a, les cartes vont être redistribuées. Des équipages vont partiellement ou totalement changer de rameurs pour s’adapter aux nouvelles conditions de course. Moins d’endurance mais plus de puissance : les rameurs vont tout donner dans un lagon de Raiatea en effervescence. Car ce jeudi pourrait apporter son lot de certitudes pour le futur grand vainqueur… ou pas.

Hitiroa Masingue, barreur d’OPT : “On a montré qu’on était là” “On avait décidé de ne chasser personne aujourd’hui. On a gardé notre cap, on a bien surfé sur les vagues. Air Tahiti est bien revenu, on a bataillé. Physiquement, on était prêt et mentalement, on se sentait fort et à l’aise. On ne voulait pas trop remonter car l’année dernière, on avait fait une erreur sur le cap. On a montré qu’on était là et qu’il fallait compter sur nous. Après, il reste de deux jours et on sait que les autres équipes vont se battre jusqu’au bout.”



Matahi Tapatoa, entraîneur d’Air Tahiti Va’a : “Les outsiders qui viennent déranger la hiérarchie”

“On savait que vu les deux dernières courses qu’il y a eu, OPT et Shell étaient les deux leaders et nous, on était toujours les outsiders qui viennent déranger la hiérarchie. Demain, on va voir ce que ça va donner. On a pu travailler avec notre deuxième formation pour pouvoir appréhender ce genre de course. Il faut maintenant le faire et demain sera sûrement décisif pour la suite.”



Charles Teinauri, capitaine de Shell Va’a : “On ne lâchera rien”

“On a bien travaillé avec les copains. On a fait notre course. On croyait qu’on avait pris une bonne direction, mais on s’est trompé. On n’a pas été précis dans le cap, on est passé par l’ouest alors que les deux autres concurrents ont tracé tout droit. C’est comme ça, c’est la course, il reste deux jours et David (Tepava, coach de l’équipe, NDLR) nous a bien préparés pour aller à la guerre. On ne lâchera rien.”

Classement provisoire

Senior Team OPT : 3h18’22’’ Team Air Tahiti Va’a : 3h19’48’’ Shell va’a : 3h20’07’’ Team Huahine : 3h25’23’’ Enviropol Va’a : 3h27’52’’ Po Pora Te Hoa Mamu : 3h30’14’’ Tumaraa Va’a : 3h31’35’’ Pirae Va’a : 3h31’44’’ Arue Va’a : 3h32’20’’ District de Moorea : 3h37’10’’

Vétéran 60 Pirae Va’a : 1h08’24’’ Nune Va’a : 1h08’36’’ Tahaa Nui : 1h09’24’’

Vétéran 40 Hinaraurea : 3h26’36’’ Tahitian paddle : 3h43’52’’ Nunue va’a : 3h45’20’’

Junior garçon Team OPT : 1h01’04’’ Tuaiva Nui : 1h02’46’’ Mataiea Hoe : 1h03’00’’ EDT Va’a : 1h03’04’’ Tamarii Faanui piroguiers : 1h05’30’’

Senior Dame Team Hawaii : 1h09’44’’ Ka Lahui kai : 1h10’49’’ Teva : 1h11’25’’ SeniorVétéran 60Vétéran 40Junior garçonSenior Dame





Rédigé par Manu Rodor le Mercredi 30 Octobre 2024 à 19:34 | Lu 277 fois