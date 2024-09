Hausse "préoccupante" des cancers du poumon et du pancréas chez les femmes en France

Paris, France | AFP | jeudi 26/09/2024 - Les cancers du poumon et du pancréas connaissent "une augmentation préoccupante" chez les femmes, tandis que chez les hommes, les cancers les plus fréquents (prostate, poumon, colorectal) se stabilisent voire diminuent, selon le panorama 2024 de l'Institut national du cancer publié jeudi.



Sous l'effet d'abord de la hausse de la population et du vieillissement des Français mais aussi de risques liés aux modes de vie, l'incidence des cancers a augmenté de manière significative ces 20 dernières années et dépassé en 2023 les 433.000 nouveaux cas estimés.



Les cancers, responsables de plus de 162.400 morts en France chaque année, sont la première cause de décès chez les hommes, la deuxième chez les femmes après les maladies cardio-vasculaires.



Les plus fréquents restent, chez les hommes, les cancers de la prostate (59.885 cas), du poumon (33.438 cas) et du côlon-rectum (26.212 cas). Chez les femmes, ce sont les cancers du sein (61.214 cas), colorectal (21.370 cas) et du poumon (19.339 cas), selon la quatrième édition du panorama des cancers.



"Si ces dernières estimations décrivent une situation plutôt encourageante pour les hommes, avec une diminution de l'incidence ou une stabilité pour ces localisations, deux cancers montrent une augmentation préoccupante du taux d'incidence chez la femme sur la période 2010-2023: le cancer du poumon (+4,3% par an), le cancer du pancréas (+2,1% par an)", souligne l'Inca.



Facteur majeur de cette évolution: la consommation de tabac, "débutée dans les années 1970/80 chez les femmes", plus tard que chez les hommes.



Au fil des ans, la mortalité liée aux cancers a globalement diminué grâce à des détections plus précoces et à des progrès des traitements.



Cette baisse apparaît cependant plus marquée chez les hommes que chez les femmes, en raison de "diagnostics plus précoces et à d'avancées thérapeutiques importantes parmi les cancers plus fréquents" chez les premiers, selon l'Inca.



Chez les hommes, les cancers les plus mortels sont ceux du poumon, colorectaux et de la prostate ; chez les femmes, les cancers du sein, du poumon et colorectaux.



Si la survie face à de nombreux cancers, notamment de la prostate, du mélanome cutané et du sein s'est améliorée grâce aux progrès scientifiques, les cancers du poumon, du pancréas et du foie sont les plus meurtriers et d'un pronostic très défavorable.



La prévention des facteurs de risques évitables de cancers et les dépistages sont "deux armes essentielles dans la lutte contre la maladie", réaffirme l'Inca, appelant à les faire progresser.

le Jeudi 26 Septembre 2024 à 07:13 | Lu 45 fois