Hanouna/Boyard: le Conseil d'Etat maintient l'amende record de 3,5 millions d'euros pour C8

Paris, France | AFP | mercredi 10/07/2024 - Le Conseil d'Etat a décidé de maintenir l'amende record de 3,5 millions d'euros infligée par l'Arcom à C8, après les insultes de l'animateur Cyril Hanouna au député LFI Louis Boyard, selon une décision rendue mercredi dont l'AFP a eu connaissance.



L'institution a également maintenu l'amende de 500.000 euros infligée par le régulateur de l'audiovisuel après une autre séquence de l'émission "Touche pas à mon poste!" (TPMP), durant laquelle un invité avait notamment évoqué la consommation d'une prétendue drogue à base de sang d'enfant par certaines personnalités, "l'adrénochrome".



En mai, le rapporteur public du Conseil d'Etat avait recommandé de maintenir l'amende prononcée dans le cadre de la séquence avec Louis Boyard. Une sanction que contestait la chaîne C8 appartenant au groupe du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, dénonçant notamment une "erreur d'appréciation".



"Abruti", "tocard", "t'es une merde"... "Contrairement à ce qui est soutenu" par la chaîne du groupe Canal+, il ne fait "guère de doute que les aimables qualificatifs adressés" en direct par le présentateur de "Touche pas à mon poste" à l'élu en novembre 2022 "constituent bien des injures", avait justifié le rapporteur.



En outre, le 9 mars 2023, l'animateur star Cyril Hanouna avait accueilli dans TPMP Gérard Fauré, présenté comme l'"ex-dealer du tout-Paris", pour l'interroger sur la consommation de cocaïne de l'humoriste Pierre Palmade, à l'origine d'un grave accident de la route.



L'invité a alors "accusé nommément plusieurs personnalités publiques de consommation de produits stupéfiants, et même de trafic de ces substances pour l'une d'entre elles, ainsi que de pédophilie et de consommation +d'adrénochrome+", avait rappelé l'Arcom dans sa décision.



Animateur-producteur controversé, Cyril Hanouna, 49 ans, est un habitué des dérapages et ses émissions ont valu à C8 une pluie de rappels à l'ordre de l'Arcom, pour un total de 7,5 millions d'euros d'amendes.



C8 postule au renouvellement de sa fréquence de télévision numérique terrestre (TNT) dans le cadre d'une procédure menée actuellement par l'Arcom et son sort, tout comme celui de CNews, autre chaîne du groupe Canal+, focalise l'attention.