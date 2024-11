Hani Teriipaia nommée à la tête du CHPF

Tahiti, le 13 novembre 2024 - Hani Teriipaia, la directrice de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass), prend la direction du CHPF, succédant à Claude Panero. Sa nomination a été confirmée en Conseil des ministres ce mercredi. De plus, 96 nouveaux postes ont été approuvés pour l'hôpital.



Dès demain, Hani Teriipaia, jusqu’alors directrice de l’Arass, prendra les rênes du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) de Taaone. La nomination a été confirmée ce mercredi par le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, lors d'une conférence de presse tenue à l’issue du Conseil des ministres.



"C'était le grand suspense depuis quelque temps, qui a été plus ou moins dévoilé par certains. Mais c'est bien Hani Teriipaia qui sera à la tête du CHPF, dès aujourd'hui, puisque sa nomination vient d'être actée en Conseil des ministres. Elle entrera en fonction dès demain", a expliqué le ministre. Un choix de "la jeunesse et de la compétence", ajoute-t-il, ne tarissant pas d'éloges sur la nouvelle directrice. "C'est une jeune, qui est dynamique et qui possède les diplômes qui vont avec. Elle connaît bien toute la stratégie de la santé en Polynésie française. Elle a cette chance d'être dans l'action. Il y a quelque chose de bienveillant qui émane d'elle, mais avec une force de caractère. Elle connaît bien l'hôpital, les audits, la stratégie, le financement du système de soins. Elle a toutes les qualités pour faire avancer cet hôpital." Le poste de directrice de l’Arass sera quant à lui occupé par l'adjointe de Hani Teriipaia, qui prendra elle aussi ses fonctions dès demain.



96 postes pour le CHPF



Hani Teriipaia succède ainsi à Claude Panero dans un contexte de "tensions humaines et matérielles", mises en évidence par un audit réalisé par le cabinet 'Areva Conseil', mené entre le 10 juin et le 10 juillet derniers, et dont les conclusions ont été publiées fin octobre dans les colonnes de Tahiti Infos. Cette étude a révélé une situation délicate, laissant entrevoir l'ampleur du travail qui attend la nouvelle directrice pour restaurer un climat de confiance au sein de l’hôpital.



Si le ministre n’a pas souhaité détailler les objectifs précis assignés à Mme Teriipaia, il a toutefois mentionné des priorités en matière de ressources humaines et de réhabilitation des infrastructures, afin de libérer le CHPF de ses blocages actuels et pour qu'il ne soit plus "sclérosé". Dans cette optique, le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi la création de 96 postes supplémentaires au sein de l’établissement, une initiative en forme de geste de soutien et de cadeau de bienvenue à la nouvelle direction. Au-delà des compliments, l’exécutif semble ainsi déterminé à accompagner la nouvelle directrice dans sa mission de redressement et de modernisation. "L'objectif est de travailler ensemble pour les futurs développements du CHPF (...) On a fait les bilans, maintenant on passe dans un processus d'action pour transformer le Taaone", a conclu Cédric Mercadal.