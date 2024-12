Handisport polynésien : en route pour les Jeux du Pacifique 2027

Tahiti, le 9 décembre 2024 - Mercredi, jeudi et vendredi, la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport (FPSAH), en collaboration avec la Fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF), organise des détections pour découvrir les talents de demain. Débutants ou pratiquants, tout le monde peut tenter sa chance et vivre une véritable aventure sportive et humaine.



C’est une initiative originale et pleine de bon sens. La Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport (FPSAH) propose cette semaine à des para-athlètes non licenciés, débutants ou pratiquants réguliers, de venir tenter leur chance pour participer aux prochains Jeux du Pacifique, qui se dérouleront à Tahiti en 2027. Le rendez-vous est donné au stade Pater et au stade de Punaruu à Punaauia, selon les disciplines.



“Nous avons prévu trois journées car nous avons identifié trois catégories de public. La première, mercredi, sera dédiée aux jeunes déjà inscrits en structures ou en associations accueillant des personnes handicapées. La deuxième, jeudi, s’adressera aux adultes déjà dans le réseau Handisport. Et le vendredi, nous proposons aux personnes ne faisant pas partie de ces milieux référencés de venir essayer”, explique Jérémy Le Fort, directeur par intérim de la FPSAH. “On s’est rendu compte qu’il n’y avait qu’un athlète recensé qui participe aux Jeux depuis 2011, alors qu’il y a quatorze médailles potentielles à aller chercher. D’où cette détection ouverte aux personnes que l’on ne connaît pas, des personnes porteuses d’un handicap qui sont insérées professionnellement, socialement, ou autrement dans la vie quotidienne, et dont le handicap peut correspondre aux critères d’éligibilité.” Une belle opportunité pour des personnes qui aimeraient franchir le cap vers la compétition. “En athlétisme, poursuit Jérémy Le Fort, nous avons la chance d’avoir une quinzaine de classes de handicap éligibles, ce qui laisse un champ assez ouvert pour participer. Il peut y avoir aussi des anciens athlètes qui ont eu un accident et se sont retrouvés en situation de handicap, ou des personnes qui ont envie de s’essayer parce qu’elles ont de bonnes capacités physiques et mentales. Ce sont ces personnes-là que nous ciblons. Elles peuvent prendre contact avec nous via le lien d’inscription, notre Facebook, ou encore nous appeler ou nous envoyer un mail si elles le souhaitent. Nous les accueillerons avec plaisir.”



Des journées qui seront organisées autour des disciplines, hommes et femmes, présentes aux Jeux du Pacifique : saut en longueur ambulant, lancer de disque assis, lancer de poids assis, lancer de poids ambulant, lancer de javelot ambulant, 100 mètres ambulant et 100 mètres assis. Des épreuves adaptées, bien sûr, au niveau de chacun. La FPSAH et la FAPF vous attendent donc, dès mercredi, au stade de la Punaruu à Punaauia, que vous soyez participants, spectateurs ou bénévoles, pour participer à cet événement qui verra, on l’espère, émerger nos futurs champions.