Haltérophilie Un nouveau titre pour Clodyne Yu Hing

Tahiti, le 12 novembre 2024 - L’haltérophile tahitienne Clodyne Yu Hing a remporté dimanche dernier à Monteux, dans le Vaucluse, le titre de Championne de France d’haltérophilie dans la catégorie vétérans 50-54 ans en -55kg. Son palmarès compte de multiples titres nationaux jeune, senior et master.



On ne compte plus les titres de championne de France de Clodyne Yu Hing en haltérophilie tant ils sont nombreux depuis ses débuts dans la discipline à 17 ans. La Tahitienne s’est aussi distinguée à l’échelle européenne en décrochant le titre continental en master en 2018 à Budapest, son palmarès comptant aussi un podium mondial master en 2022 avec une médaille de bronze décrochée à Orlando en Floride. Elle possède également plusieurs records de France master dans sa catégorie d’âge et de poids. Et une fois encore, elle a porté haut les couleurs polynésiennes lors de son passage en métropole à l’occasion des Championnats de France



La compétition organisée à Monteux, en Provence, du 9 au 11 novembre, a réuni 300 hommes et femmes. Clodyne Yu Hing a fait preuve d’une solide résilience en 2024 car blessée à l’épaule en décembre dernier quelques semaines après sa victoire à l’Open master des Jeux méditerranéen à Athènes. L’athlète a subi une opération chirurgicale au mois d’avril. Mais elle est rapidement redevenue compétitive participant aux Championnats du monde master avec l’équipe de France au mois de septembre avant de s’aligner aux Championnats de France masters la semaine dernière.

Se maintenir à haut niveau



À Rovaniemi en Finlande au mois de septembre, Clodyne Yu Hing avait déjà démontré que sa blessure était un mauvais souvenir en prenant la 2e place à l’arraché avec 47 kg et la 5e à l’épaulé jeté avec 55 kg. Avec un total de 102 kg, la Tahitienne terminait au pied du podium mondial. Elle a soulevé des barres sensiblement équivalentes à Monteux avec 47 kg à l’arraché et 53 kg à l’épaulé jeté et son total de 100 kg lui a permis d’écraser la concurrence dans sa catégorie et de décrocher un énième titre national. Deuxième, sa principale adversaire Christel Lyaudet ne totalisait que 88 kg. Un regret néanmoins pour la Tahitienne : avoir raté les records de France de l’arraché (51 kg) et de l’épaulé jeté (58 kg) lors de ses deux tentatives. Ce n’est sans doute que partie remise car Clodyne Yu Hing a la volonté et les capacités physiques pour continuer à être compétitive à haut niveau en master. Elle devrait d’ailleurs rester bien affûtée car elle va prochainement participer à un stage de perfectionnement au Creps d’Aix-en-Provence en vue de ses prochains rendez-vous en compétition.



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 12 Novembre 2024