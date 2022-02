Guyane: une sénatrice, accusée de détournement de fonds, renvoyée en correctionnelle

Cayenne, France | AFP | vendredi 24/02/2022 - La sénatrice de Guyane Marie-Laure Phinéra-Horth a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Cayenne pour "recel d'habitude de détournement de fonds", a indiqué jeudi une source judiciaire, "une circonstance aggravante" précise cette source.



Sont également renvoyés devant le tribunal, pour "détournement de fonds" deux anciens directeurs successifs du centre hospitalier de Cayenne, Pierre Pauchard et Dominique Delpech, ainsi que le directeur des ressources humaines.



Mme Phinéra-Horth, maire de Cayenne de 2010 à 2020 et présidente de la CACL (communauté d'agglomération), est accusée d'avoir continué à percevoir son salaire d’orthophoniste sur les deniers de l’hôpital de Cayenne, sans y exercer, "entre le 1er janvier 2013 et le 30 avril 2016."



Au cours de l’enquête préliminaire du parquet, la direction des affaires financières de l’hôpital de Cayenne a chiffré le préjudice pour l’établissement à près de 230.000 euros pour la période du 1er janvier 2013 à avril 2016 (salaires et charges sociales).



Au cours de son audtion, la sénatrice, membre du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (majorité) à la chambre haute, a affirmé avoir continué à exercer son activité à l'hôpital "à temps plein en 2013, 2014 et en partie en 2015", selon cette source.