Guyane: un policier hors service retrouvé mort d'une balle dans la tête à Cayenne

Cayenne, France | AFP | lundi 26/08/2024 - Un policier de 36 ans, affecté à l'Office anti-stupéfiants (OFAST) et qui n'était pas en service, a été retrouvé mort d'une balle dans la tête dimanche à Cayenne, a annoncé lundi le parquet de Guyane dans un communiqué.



Selon le parquet, l'homme était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines et donc hors service au moment de son décès. Ce sont des policiers qui ont découvert son corps dimanche midi dans le hall d'une résidence de Cayenne, après avoir été appelés par des riverains qui avaient entendus trois détonations.



"L'équipage de police intervenant découvrait alors le corps sans vie d'un homme allongé sur le dos, le visage caché par une sacoche portée en bandoulière", indique le communiqué.



"Trois étuis étaient retrouvés sur place ainsi qu'une balle non percutée, tous correspondant manifestement à des munitions de calibre 9 mm", a précisé le parquet, ajoutant qu'une seule balle avait "atteint mortellement la victime à la tête".



Une enquête pour "assassinat" a été ouverte. Les investigations ont été confiées, au service territorial de police judiciaire de Guyane, co-saisi avec la section de recherches de Guyane.