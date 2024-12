Guyane: levée du plan d’urgence sécheresse en place depuis fin octobre

Cayenne, France | AFP | jeudi 19/12/2024 - Conséquence du retour de la pluie en Guyane ces derniers jours, le préfet du département amazonien a annoncé jeudi mettre fin au dispositif de gestion de crise mis en place fin octobre face à la sécheresse.



"En concertation avec les maires des communes concernées, nous considérons que les conditions de circulation sont redevenues normales pour la période et que cela nous permet de mettre fin au dispositif de gestion de crise", a indiqué le préfet Antoine Poussier lors d’une conférence de presse.



Avec les fortes précipitations des derniers jours et les perspectives des jours à venir, correspondant au début de la saison des pluies, la préfecture a constaté des débits de fleuves "trois fois supérieurs à ceux relevés au moment où nous sommes entrés dans la gestion de crise, fin octobre".



Le 28 octobre, l’Etat avait déclenché le plan Orsec Eau pour garantir la sécurité sanitaire des habitants, confrontés à une sécheresse des cours d’eau sans précédent, accentuée par "18 mois de déficit pluviométrique", selon Météo France.



Dans le cadre de ce plan d’urgence, l'armée et la sécurité civile ont été mobilisées pour acheminer chaque semaine des tonnes de fret (eau et denrées alimentaires), du gaz et du carburant aux 40.000 habitants des communes de l’intérieur de la Guyane, non-reliées au réseau routier.



Un tarif subventionné sur le fret pour prévenir l’envolée des prix et des distributions massives d’eau potable, rendue impropre à la consommation lors des grandes marées, a également été mis en place lors de cette crise climatique historique.



"C’est un soulagement pour tous les habitants de retrouver une autoroute fluviale dans des conditions qui sont celles de l’étiage d’un début de saison des pluies, mais qui permettent de naviguer", a souligné le préfet Antoine Poussier.