Guyane: 11 policiers adjoints soupçonnés de trafic de stupéfiants mis en examen à Créteil

Créteil, France | AFP | samedi 08/07/2023 - Onze policiers adjoints soupçonnés d'avoir aidé des mules à acheminer de la drogue de Guyane vers la métropole ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a indiqué samedi à l'AFP le parquet de Créteil (Val-de-Marne), confirmant une information de Franceinfo.



Ces policiers sont suspectés d'avoir utilisé leur statut pour dispenser les mules des contrôles de sécurité à l'aéroport de Cayenne.



Deux autres personnes ont également été mises en examen et incarcérées, dont un individu interpellé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.



Ce dernier accueillait chez lui les mules qui se rendaient à son domicile à leur arrivée à l’aéroport d'Orly pour y déposer de la cocaïne, récupérée en moins d'une heure puis distribuée aux revendeurs, a précisé le parquet de Créteil.



Les individus mis en cause sont âgés de 21 à 35 ans.



Les forces de l'ordre ont opéré un coup de filet du 27 au 29 juin, à Cayenne et Aubervilliers, permettant 13 interpellations.



Lors des perquisitions, elles ont notamment saisi deux sacs contenant chacun 2 kg de cocaïne cachés dans le faux plafond de toilettes à l'aéroport de Cayenne ainsi qu'un récipient contenant 1,8 kg de cocaïne sous forme liquide.



Au total, 10 kg de de cocaïne et près de 60.000 euros en espèces, dont 30.000 euros à Aubervilliers, ont été saisis, a détaillé le parquet de Créteil.



Les mises en examen font suite à l'ouverture de deux informations judiciaires par le parquet de Créteil, en décembre 2022 et janvier 2023, notamment pour trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment, corruption passive et violation du secret professionnel.



Depuis le 1er novembre, un dispositif "100% contrôle des passagers" a été mis en place à l'aéroport de Cayenne pour endiguer le flux de cocaïne au départ de la Guyane, poussant les trafiquants à trouver d'autres moyens pour faire embarquer la drogue sur les vols vers la métropole.



En mai, deux employés d'une société aidant les personnes à mobilité réduite à prendre leur avion à l'aéroport de Cayenne ont été condamnés à 30 mois de prison pour leur implication dans un trafic de cocaïne.



Selon un rapport sénatorial de 2020, 15% à 20% de la cocaïne arrivant dans l'Hexagone transiterait par la Guyane.