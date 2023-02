Gus illusionniste : passion magie

Tout le monde se tutoie, tout le monde sourit, cela véhicule un truc de bien-être et de bonheur. Je vais me mettre au diapason des Polynésiens et je pense faire la même chose en rentrant à Paris ! Depuis que je suis arrivé, je sens que les gens sont avenants. Apparemment, ils ont cette envie de se placer aux toutes premières places du théâtre alors que d’habitude ce ne sont pas les places préférées dans les salles, ils ont l’air motivés. Et c’est tant mieux car le spectacle est participatif, je fais monter une dizaine de spectateurs sur scène tout au long de la soirée

C’est un spectacle de magie qui est humoristique. La trame est écrite et avec l’équipe nous tenons à proposer le même spectacle que l’on a déjà présenté partout malgré les difficultés que cela peut entraîner sur certains tours. Mais si la trame existe, il n’y a pas deux représentations identiques. Il y a beaucoup d’improvisation grâce, notamment, aux spectateurs. Chaque rencontre apporte quelque chose de nouveau et de différent. Les gens sont toujours spontanés, rien n’est préparé et cela donne de la matière originale aux gags. Mais attention, je ne suis pas là pour me moquer, c’est toujours familial et bienveillant, on rit ensemble de ce qui est en train de se jouer. Les spectateurs sont impliqués car leur présence à des répercussions sur la représentation. Je leur demande de penser à quelque chose, de choisir une carte…

Il s’agit d’un cocktail de tout ce que j’aime, il y a du mentalisme, de la magie et des sujets qui me passionnent. Ce sont comme des chapitres qui s’enchaînent, je recrée une comédie romantique, j’invite un enfant à me parler de son super héros préféré, je parle de tennis, je fais apparaître une bouteille du vin sur scène et j’organise pour finir la cérémonie des oscars du meilleur spectateur. Je réalise des tours de magie avec des cartes, mais pas seulement

Absolument pas ! Ce qu’il y a de bien avec la magie c’est que l’on peut en parler pendant des heures, mais qu’il faut voir et vivre les tours

Disons qu’un illusionniste fait croire qu’il fait de la magie. On sort les gens de leur quotidien, on fait des choses qui les déroutent de leurs sens. Alors oui, bien sûr, on ment. Je passe mon temps à mentir car je sais très précisément et à tout moment où se trouvent les cartes ou les objets que le spectateur imagine disparu, mais tout cela est au service d’un bon moment, c’est de la malhonnêteté festive

Oui, nous avons prévu l’ouverture d’écrans à certains moments pour projeter les détails de quelques tours, l’un des tours qui se déroule sur la table est même entièrement filmé. Mais pour le reste, les spectateurs profiteront aisément de ce qui se passe sur scène directement, sans écran interposé. Nous n’avons pas voulu dénaturer l’aspect vivant du spectacle. Tout au long de la soirée, il y a des passages très visuels, par exemple au cours d’un tour où un jeu de cartes explose je tire avec un fusil harpon pour récupérer l’une d’entre elle