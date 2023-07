Guerre en Ukraine : Le blé clôture en hausse de plus de 8% sur le marché européen

Paris, le 19 juillet 2023 - Le prix du blé meunier a clôturé mercredi en forte hausse, à 253,75 euros la tonne sur l'échéance de septembre sur Euronext, gagnant 8,2% dans la journée, après l'intensification des bombardements russes en Ukraine.



Les cours ont ainsi retrouvé leur niveau de début avril, le marché réagissant fortement à l'escalade du conflit après la suspension du corridor maritime céréalier et la menace de Moscou contre tous les navires se rendant vers l'Ukraine, considérés dès jeudi comme de "potentiels bateaux de guerre".



De leur côté, les prix du maïs ont gagné 5,4%, clôturant juste sous la barre des 250 euros la tonne sur l'échéance d'août, retrouvant pour la première fois leur niveau de la mi-avril sur le marché européen.



Cette variation des cours est la plus notable depuis le refus lundi de la Russie de reconduire l'accord pour les exportations agricoles maritimes d'Ukraine, qui avait permis de sortir près de 33 millions de tonnes de grains en un an.



Les marchés n'avaient que peu réagi lundi, ayant anticipé une suspension du corridor, qui fonctionnait déjà au ralenti depuis des semaines et alors que l'attention était tournée vers les récoltes en cours: celle du blé après l'orge et avant le maïs dans l'hémisphère Nord, où les bons rendements attendus rassuraient les opérateurs.



Mais depuis, l'intensification des attaques aériennes russes, visant notamment ce mercredi les ports céréaliers ukrainiens d'Odessa et Tchornomorsk (sud), a entraîné les cours à la hausse, d'Euronext à la Bourse de Chicago.

Rédigé par AFP le Mercredi 19 Juillet 2023 à 15:44 | Lu 46 fois