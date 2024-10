Guadeloupe: un pilleur condamné à 18 mois de prison assortis d’un sursis

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 28/10/2024 - Un homme de 26 ans a été condamné, lundi soir en Guadeloupe, à "18 mois de prison dont 6 mois avec sursis" suite aux pillages survenus à Pointe-à-Pitre pendant la coupure de courant généralisée qui a touché l'archipel, a-t-on appris du parquet.



Il aura "l'obligation de rembourser les parties civiles, l’obligation de travailler, et sera sous bracelet électronique", a précisé à l’AFP Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre, lundi soir.



Le jeune homme avait dérobé des objets dans un magasin de téléphonie et "a été interpellé après avoir semé le butin sur son trajet quand il a vu qu’il était poursuivi par la police", selon la même source.



Alors qu’il "devait aussi être jugé pour des infractions routières antérieures, nous avons regroupé les dossiers", a précisé Mme Calbo.



Le placement sous bracelet électronique a été décidé "car la maison d’arrêt de Basse-Terre est à 245% de surpopulation carcérale, en raison de la délinquance particulièrement forte en Guadeloupe", selon la même source.



Dans la nuit de vendredi à samedi, onze commerces ont été pillés à Pointe-à-Pitre, alors que la Guadeloupe était privée d’électricité suite à un "sabotage" sur les moteurs de la centrale de Jarry, selon les autorités, sur fond de conflit social au sein d’EDF-PEI.



Trois bijouteries avaient été attaquées avec deux tractopelles et "des policiers (avaient) été ciblés par des tirs à trois reprises sur la commune", sans faire de de blessés, avait par ailleurs indiqué le parquet.



Par ailleurs, plusieurs barrages, souvent enflammés, avaient été érigés à Pointe-à-Pitre, Les Abymes, Baie-Mahault, Le Lamentin, Le Moule, Morne-à-L’Eau et Sainte-Anne.