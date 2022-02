Guadeloupe: un mort et un blessé par arme à feu à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 19/02/2022 - Deux enquêtes ont été ouvertes après des violences survenues à Pointe-à-Pitre où un homme a été tué par arme feu vendredi soir et un autre blessé samedi, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins.



Vendredi soir, les pompiers ont été appelés à Carénage, quartier défavorisé de Pointe-à-Pitre, où un homme d'une "trentaine d'années a été retrouvé le corps "criblé de balles", a précisé le procureur. "On parle de 7 coups de feu", a-t-il également indiqué. L'homme, "n'a pas été identifié formellement, mais il semblerait qu'il soit d'origine Dominiquaise", a précisé Patrick Desjardins.



La piste du règlement de compte est privilégiée.



Samedi, dans l'après-midi, des coups de feu ont blessé un individu, dans la même ville, a aussi indiqué le procureur, confirmant une information des médias locaux. "Deux hommes en scooter ont tiré sur un troisième qui marchait dans la rue", a-t-il décrit.



Le blessé a été pris en charge par les secours et son pronostic vital n'est pas engagé. "Il n'est pas à exclure" que les deux affaires soient liées, a commenté le procureur.



Dans les deux cas, l'enquête a été confiée au Service territorial de la police judiciaire (STPJ).

