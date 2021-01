Guadeloupe: un lycéen blessé à l'arme blanche, l'un de ses camarades interpellé

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 20/01/2021 - Un lycéen de 17 ans a été blessé à l’arme blanche, mercredi matin, devant son lycée, et l’un de ses camarades interpellé et placé en garde-à-vue, a-t-on appris de sources concordantes.



Une enquête pour "violences volontaires avec arme" a été ouverte et confiée à la Brigade de recherche du Moule, a indiqué à l’AFP Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre.



L’élève du lycée professionnel Louis Delgrès au Moule(commune de la Grande-terre) a été blessé "par arme blanche" vers 07H00, "devant l’établissement lors d’une bagarre entre deux camarades […] alors qu’il voulait s’interposer", a indiqué de son côté le rectorat dans un communiqué, mercredi après-midi.



"Les circonstances précises restent à établir", affirme M. Desjardins, évoquant toutefois une altercation ayant éclaté "pour un motif vraiment futile". Le suspect, un autre lycéen interpelé peu après et dont la garde-à-vue a été levée quelques heures plus tard, n’est "pas du tout connu des services et présente des garanties de représentation", a précisé le procureur. Sa garde-à-vue pourra reprendre ultérieurement, notamment après l’audition de la victime.



Le jeune blessé, dont le pronostic vital n’est pas engagé, "a fait preuve d’un grand sens civique", selon le Rectorat qui dénonce des « actes inacceptables de violence".



"La cellule d’écoute académique sera déclenchée" et "des suites disciplinaires seront données", précise encore le rectorat.



La circulation des armes en Guadeloupe est une problématique prise très au sérieux par les autorités, y compris dans les établissements scolaires. Mardi, 200 lycéens ont été contrôlés devant un lycée de Capesterre-Belle-Eau (commune de la Basse-Terre) "une paire de ciseaux, une barre métallique et un couteau à cran d'arrêt" ont été saisis, selon la Police nationale.