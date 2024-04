Guadeloupe: un homme incarcéré pour avoir tiré sur un gendarme et son épouse

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 05/04/2024 - Un homme de 27 ans, accusé d'avoir tiré fin mars sur un gendarme et son épouse à Marie-Galante, en Guadeloupe, a été mis en examen et incarcéré jeudi soir pour "tentative d'assassinat", a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Pointe-à-Pitre.



"Originaire de Marie-Galante et sans antécédent judiciaire", le suspect a été interpellé mardi, avec "trois autres personnes, dont un mineur", selon la procureure de la République Caroline Calbo.



A l'issue des gardes à vue, "celui qui a été désigné par les autres comme le tireur" a été mis en examen et incarcéré.



L'homme conteste avoir tiré.



Selon la procureure, il ressort des auditions que "c'était très clairement les gendarmes qui étaient visés pour se venger d'une altercation dans la journée".



Le soir du 28 mars, le gendarme mobile et son épouse, arrivés en début d'année sur l'île, avaient été atteints à la tête et à la poitrine par une "gerbe de plombs" tirée à travers leur fenêtre alors qu'ils dînaient dans leur logement de fonction à Grand-Bourg, une commune de Marie-Galante.



Touchés au visage, les victimes, âgées de 35 et 36 ans, avaient été prises en charge par les pompiers mais n'avaient été que légèrement blessées.

