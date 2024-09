Guadeloupe: saisie de 24.000 bouteilles de boisson énergisante contrefaites

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 25/09/2024 - Plus de 24.000 bouteilles de boisson énergisante de contrefaçon en provenance d'Haïti et destinées au marché local ont été saisies en Guadeloupe par les douanes lors de deux contrôles sur le Grand port maritime, a appris l'AFP mardi.



Selon Olivier Fouque, directeur régional des douanes de Guadeloupe et des Îles du Nord, un premier contrôle le 24 août a permis de découvrir "en vrac des centaines de packs de bouteilles de marque Toro" contrefaisant la marque Red Bull à l'intérieur d'un "conteneur se trouvant à bord d'un navire en provenance d'Haïti, via la Jamaïque".



Un total de "14.448 bouteilles" ont été saisies, ainsi que "près de 2.500 litres de rhum non déclarés, découverts au fond du conteneur", selon la même source.



La marchandise a été "mise en retenue douanière" pour expertise auprès du détenteur de la marque Red Bull qui a confirmé qu'il s'agissait "d'articles contrefaisant ses produits authentiques”, a précisé à l'AFP M.Fouque.



Quelque "9.646 bouteilles supplémentaires ont été découvertes dans un conteneur de la même provenance" le 13 septembre, selon la même source.



Selon les douanes de Guadeloupe, "la société importatrice est connue pour des faits similaires".



Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que la marque Toro, présente en Haïti, a refusé la destruction de la marchandise.