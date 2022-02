Guadeloupe: le préfet repousse l'application du pass vaccinal

Paris, France | AFP | jeudi 24/02/2022 - Le préfet de Guadeloupe a indiqué mercredi soir qu'il repoussait l'application du pass vaccinal dans l'île a minima au 28 mars, mais que la décision définitive sera fixée à la mi-mars, alors que le gouvernement envisage de le supprimer d'ici la fin mars ou début avril au plus tard.



"Passe vaccinal repoussé (28 mars à minima), décision fixée à la mi-mars", indique le préfet sur Twitter.



Le passe vaccinal pourrait même, selon une source proche du dossier, "ne pas être appliqué" sur l'île où moins de 50% de la population a reçu une première dose. De nombreux adolescents seraient ainsi écartés des activités sportives et l'activité du secteur de l'hôtellerie-restauration se retrouverait également fortement impactée.



Début février, le préfet Alexandre Rochatte avait annoncé que le pass vaccinal entrerait en vigueur en deux temps à la Guadeloupe à partir du 7 mars pour les établissements culturels recevant du public, puis à partir du 21 mars pour d'autres établissements recevant du public, notamment pour des événements sportifs, dans l'hôtellerie ou la restauration.



Le pass vaccinal est obligatoire dans l'Hexagone pour certaines activités depuis le 24 janvier. Mais la loi prévoit que les préfets puissent en définir le calendrier d'entrée en vigueur sur leur territoire, lorsque les circonstances le justifient.



Le préfet avait justifié cette entrée en vigueur en deux temps par le calendrier de livraison du vaccin Novavax, dont la technologie est dite "plus classique que celle avec ARN messager" et qui pourrait convaincre certains réfractaires à la vaccination en Guadeloupe.



Sur l'île, l'épidémie diminue, avec une baisse des contaminations de "41,7%" la semaine passée selon le directeur général de l'ARS de Guadeloupe Laurent Legendart.



Par conséquent, à partir de vendredi le couvre-feu est repoussé à 23H00, la limitation à 6 personnes par table dans les restaurants est levée ainsi que la jauge de 8m2 dans les commerces.