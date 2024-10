Guadeloupe: le centre pénitentiaire bloqué après une attaque contre un surveillant

Baie-Mahault, France | AFP | lundi 28/10/2024 - Des surveillants pénitentiaires bloquaient lundi la prison de Baie-Mahault (Guadeloupe) pour dénoncer la surpopulation et demander le transfert du détenu qui a agressé dimanche un surveillant, ébouillanté et opéré d'urgence.



Une cinquantaine de surveillants répondant à l'appel de trois syndicats se sont rassemblés devant l'établissement et le bloquaient lundi matin à l'aide de palettes, a constaté une journaliste de l'AFP.



"Nous demandons que le détenu agresseur parte de la prison", a affirmé à l'AFP Éric Petilaire, secrétaire général pour la branche pénitentiaire de la CGT-Guadeloupe.



Il dénonce aussi la surpopulation carcérale dans la prison de Baie-Mahault. Selon lui, les travaux d'extension de la prison, dont la première pierre a été posée en mai 2023, "ne changeront rien".



"On sait très bien que plus on agrandit les prisons, plus on met du monde en prison", a-t-il affirmé, dénonçant un manque d'attention à la "situation psychiatrique des détenus".



Selon Alex Caneval, secrétaire local de FO-Justice, "nous avons 150 matelas au sol, ça fait monter la pression pour tout le monde".



Peu après midi, dimanche, un surveillant a été aspergé d'eau bouillante par un détenu, le brûlant grièvement au bras gauche et au visage. Le surveillant attaqué "a été opéré et est rentré chez lui dans la nuit", a indiqué à l'AFP Jean-Jacques Racamy, le secrétaire général UFAP-UNSA Justice.



Une enquête a été ouverte pour "blessures volontaires avec arme par destination, sur personne chargée de mission de service publique, dans un établissement pénitentiaire", avait indiqué dimanche le parquet de Pointe-à-Pitre.



La prison de Baie-Mahault, construite pour environ 450 détenus, fait face à une surpopulation carcérale dénoncée depuis plusieurs années.



Au 1er septembre, elle comptait 473 détenus pour 251 places opérationnelles, soit un taux d'occupation de 188,4%.