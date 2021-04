Guadeloupe: hausse significative des cas de Covid-19

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 13/04/2021 - Après une certaine stabilité depuis début avril, le nombre de cas de coronavirus a significativement augmenté en Guadeloupe dans la semaine du 5 au 11 avril, avec "une évolution de 41,7%", selon la préfecture et l’Agence régionale de Santé (ARS) de Guadeloupe mardi.



"Le nombre de nouveaux cas positifs a nettement augmenté, avec une évolution de 41,7% du nombre de cas sur notre territoire", précisent la préfecture et l’ARS de la Guadeloupe dans un communiqué diffusé mardi après-midi.



Quelque 506 personnes ont été testées positives en Guadeloupe, contre 357 la semaine précédente.



Les autorités soulignent une "nette dégradation des indicateurs" et une "tension hospitalière persistante" sur la période, notant le décès de "deux résidents guadeloupéens" au Centre hospitalier universitaire (CHU).



Cinq nouveaux clusters ont été identifiés, dont un "en cours d’investigation à Vieux-Habitants", commune de la Basse-Terre, ayant donné lieu à un dépistage massif le 8 avril.



Quelque 97% des nouveaux cas sont issus du variant anglais selon les mêmes sources, qui déplorent que "le relâchement des comportements observé pendant ces vacances de Pâques explique en grande partie cette dégradation".



"À ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-delà des places habituelles en réanimation", soulignent les autorités.



Durant la semaine, 39 personnes ont été nouvellement hospitalisées pour le Covid-19 au CHU dont 9 en réanimation. Au dimanche 11 avril, "15 patients étaient hospitalisés en réanimation Covid".



Le taux d’incidence ne tenant compte que des personnes testées sur le territoire - et non des Guadeloupéens testés dans l’hexagone- est passé en une semaine de 94,7/100.000 à 134,3/100.000.



Le taux de positivité a dépassé le seuil d’alerte, passant de 9,2% à 11,5%.



Concernant la vaccination, le 11 avril, "32.174 injections" avaient été réalisées en Guadeloupe, dont 30.471 avec le vaccin de Pfizer.



Selon les médias locaux, les autorités devraient annoncer "de nouvelles mesures restrictives" mercredi, lors du point de situation hebdomadaire.