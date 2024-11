Guadeloupe: deux enfants découverts décapités, leur mère interpellée et hospitalisée

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 05/11/2024 - Deux enfants, âgés d'un et quatre ans, ont été découverts décapités chez eux dans la nuit de lundi à mardi à Sainte-Rose (Basse-Terre), en Guadeloupe, a appris l'AFP auprès du parquet de Pointe-à-Pitre, confirmant une information de RCI Guadeloupe.



Interpellée, la mère des enfants a été placée dans un premier temps en garde à vue puis libérée pour incompatibilité et hospitalisée en psychiatrie, selon la même source.



Une enquête pour "meurtre par ascendant sur mineurs de moins de 15 ans" a été ouverte, a ajouté Caroline Calbo, procureure de Pointe-à-Pitre.



Selon une source proche du dossier, le mari a alerté les gendarmes vers 03H30 locales (08H30 à Paris) après avoir découvert les corps des deux enfants. Retrouvée un peu plus tard, la mère âgée d'une quarantaine d'années tenait des propos incohérents et n'était pas en mesure d'expliquer clairement les raisons de son geste, a-t-on indiqué de même source.



En état de choc, le père de famille a quant à lui été pris en charge par les secours, selon RCI Guadeloupe (Radio Caraïbes International).



L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre.

