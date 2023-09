Guadeloupe: Lurel (PS) réclame des moyens pour lutter contre les trafiquants de drogue

Paris, France | AFP | dimanche 03/09/2023 - Le sénateur de la Guadeloupe Victorin Lurel (PS) a réclamé dimanche au gouvernement des moyens de lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue, après une nouvelle série de fusillades sur l'archipel, où le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu.



Dans la nuit de vendredi à samedi, les secours et la police sont intervenus pour quatre fusillades, qui ont fait un mort et trois blessés.



Elles s’inscrivent dans un contexte de recrudescence de la circulation des armes à feu sur ce territoire de 385.000 habitants, où au moins 200 armes ont été saisies par les autorités depuis le début de l'année, ainsi que des milliers de munitions.



"Nous demandons que soient priorisées les actions en faveur du démantèlement des réseaux, que des moyens humains d'enquête soient déployés par l'Office anti-stupéfiants et que la Guadeloupe soit considérée comme territoire prioritaire pour l'affectation des effectifs supplémentaires", dit dans un communiqué le sénateur PS Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer (2012-2014) sous la présidence de François Hollande.



Outre un renforcement des effectifs de la Compagnie départementale d’intervention (CDI), M. Lurel demande par ailleurs "un meilleur contrôle aux frontières, sur terre comme sur mer, ainsi qu’une meilleure coopération judiciaire dans la zone Caraïbe et une révision de la doctrine du maintien de l’ordre dans l’archipel". Le parlementaire réclame plus globalement un plan afin de "s’attaquer également à la pauvreté et à la précarité grandissantes".



Une semaine après avoir fait sa rentrée politique le 27 août à Tourcoing, Gérald Darmanin doit participer en début de semaine en Guadeloupe aux journées parlementaires du groupe centriste Liot, qui a déposé des motions de censure contre le gouvernement.



M. Darmanin est notamment attendu à une réunion de travail, dans la matinée de mardi, dans la station balnéaire guadeloupéenne de Le Gosier.