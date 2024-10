Guadeloupe: "Incident électrique généralisé", tout le territoire privé d'électricité

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 25/10/2024 - L’ensemble de la Guadeloupe était privée vendredi d'électricité à la suite d'un "incident électrique généralisé", a indiqué EDF Archipel Guadeloupe, filiale gestionnaire du réseau.



"On ne sait pas combien de temps le démarrage va prendre", a-t-on précisé de même source au sujet de cette coupure, qui a démarré vers 08H30 heure locale (14H30 en métropole).



La coupure a été provoquée par l'arrêt des 12 moteurs de la centrale Jarry, qui fournit la quasi totalité de l'électricité sur le territoire de près de 380.000 habitants.



Cet arrêt des moteurs, dont la cause n'est pas déterminée à ce stade, dans un contexte de conflit social opposant la branche énergie de la CGT et la direction d'EDF Production électrique insulaire (PEI).



Le conflit, qui dure depuis le 15 septembre, concerne l'application d'un protocole d'accord, signé à la fin d'une première grève en 2023. A l'époque, le conflit, qui avait duré plus de deux mois, portait notamment sur la titularisation d'intérimaires, mais aussi sur le rattrapage de 5 ans d'arriérés de salaire.



Lundi dernier, la direction d'EDF PEI avait proposé la signature d'un accord, que la fédération de l'énergie de la CGT Guadeloupe a refusé, un dernier point d'achoppement portant sur le mode de calcul des congés payés.