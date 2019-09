Grosses pêches pour les Tahitiens à Rangi

PAPEETE, le 23 septembre 2019 - Rahiti Buchin et Dell Lamartinière ont remporté le championnat de Polynésie de pêche sous-marine qui s’est déroulé ce week-end à Rangiroa. Taina Orth et Onyx Lebihan s’imposent dans la catégorie féminine. Tanearii Haoatai, de Bora Bora, remporte le championnat de nage avec palmes.



Dell Lamartinière et Rahiti Buchin n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires en remportant les deux manches du championnat de Polynésie de pêche sous-marine. Ils ont sorti au total pas moins de 82 prises valables dont cinq bonifiées, soit près de douze prises d’avance au total sur leurs adversaires du même club, Maui Taea et Heimana Terou. Belle prestation également des locaux de l’AS Manaora, Mana Mauri et Aipitaroi Ariihohoa, qui prennent la troisième place. Ce championnat a été très technique et les équipes ont dû pêcher à la vague, en profondeur intermédiaire et en profondeur pour pouvoir tirer un maximum d’espèces.



Dans la catégorie novice, après une bonne première journée – 17 prises –, Kenji Flohr et Moana Doom n’ont pas été délogés de leur première place au classement provisoire malgré une très belle remontée de Tuarii Harrys et Mamia Tahitoterai qui remportent la deuxième manche. Kenji et Moana ont commencé la compétition l’année dernière. Ils ont fait preuve d’assurance face aux trois équipes de Rangiroa qui participaient pour la première fois à une compétition. Le plus jeune compétiteur, Hotu Makitua, est âgé seulement de 16 ans.



Deux équipes féminines ont participé à ce championnat : une équipe tahitienne et une équipe de Rangiroa. Tepoe Tehaamoana et Cynthia Billing, de Rangiroa, n’ont pas démérité en sortant de belles prises lors de la première comme de la deuxième journée. C’était leur première participation. Pêchant en même temps et sur la même zone que les hommes, les femmes ont elles aussi péché pendant six heures lors de chaque journée. Taina Orth et Onyx Lebihan, plus expérimentées, ont sorti plus de dix prises par journée et remportent le championnat. Elles représenteront une nouvelle fois Tahiti lors des championnats d’Océanie prévus à Bora Bora en 2020. Rahiti Buchin/SB