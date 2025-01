Grippe: problèmes de disponibilité de certains médicaments, comme le Tamiflu

Paris, France | AFP | jeudi 30/01/2025 - Des médicaments antiviraux utilisés dans le traitement et la prévention de la grippe sont en tension ou rupture de stock, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, alors que l'épidémie de grippe s'accélère encore en France.



L'antiviral Tamiflu (molécule Oseltamivir) en gélule (75mg) pour le traitement et la prévention de la grippe est en tension d'approvisionnement dans les pharmacies de ville et à l'hôpital depuis le 20 janvier, indique l'ANSM sur son site.



Sa version générique, Zentiva Oseltamivir, commercialisée par le laboratoire Zentiva France, est, elle, en "rupture de stock" dans les officines depuis le 20 janvier.



Ces tensions interviennent alors que l'épidémie de grippe, déjà intense depuis le début de l'hiver, s'accélère encore en France. Sans épargner les enfants, nombreux à l'hôpital, elle continue à se montrer meurtrière chez les adultes.



Une remise à disposition est attendue "courant février 2025" pour ces traitements en difficulté d'approvisionnement, selon l'ANSM.



Un autre antiviral génériqué, Ebilfumin en gélule (75 mg), commercialisé par le fabricant de génériques Teva est également en tension d'approvisionnement depuis mi-janvier en ville et à l'hôpital. Sa remise à disposition est prévue courant mars.



L'ANSM a interdit la vente et l'exportation de ces médicaments par les grossistes répartiteurs vers l'étranger afin de "sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles".



Ces antiviraux sont indiqués chez les adultes et les enfants, y compris les nouveau-nés à terme, présentant des symptômes typiques de la grippe en période de circulation du virus.



Ces médicaments soulagent les symptômes de la grippe et réduisent leur durée et leur gravité.



Leur efficacité "a été démontrée quand le traitement est instauré dans les deux jours suivant le début des symptômes", rappelle l'ANSM.



Quant aux vaccins, les pharmaciens assurent être en mesure de répondre à la demande, alors que la campagne de vaccination antigrippale a été prolongée jusqu'à fin février par les autorités sanitaires.



"Le Vaxigrip est disponible chez 82 grossistes sur 150, le Fluarix est disponible chez 47 grossistes sur 150 et il n'y pas de Influvac Tetra pour l'instant", selon des chiffres fraîchement actualisés communiqués jeudi à l'AFP par l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine.



"Aujourd'hui il n'y a pas de rupture, car certaines agences en ont" et la "vaccination diminue: en gros, elle baisse de moitié chaque semaine", selon le président de l'Uspo, Pierre-Olivier Variot.



Face à une vaccination "insuffisante" de enfants contre la grippe, l'association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) a demandé jeudi dans un communiqué à ce que le vaccin nasal, qui représente une "alternative pratique" qui a déjà été adoptée avec succès dans plusieurs pays européen, soit rendu accessible en France.



"Son absence de remboursement génère une double inégalité : d'un côté, les familles modestes sont privées d'une solution essentielle; de l'autre, les laboratoires renoncent à sa commercialisation faute de soutien financier", a déclaré le président de l'AFPA, Andreas Werner, cité dans le communiqué.