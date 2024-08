Grève : nouveau préavis dans les transports

Tahiti, le 22 août 2024 - Certains points ont été remaniés, mais les cinq entreprises de Tahiti et Moorea sont toujours concernées. Faute de compromis, la grève serait effective jeudi 29 août, à zéro heure.



Attendu depuis samedi dernier à la suite d’un vice de procédure, le nouveau préavis de grève a finalement été déposé ce jeudi par la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun de Polynésie, dans les cinq entreprises de Tahiti (RTCT, NTCE, TCCO, RTU) et Moorea (Warren Transports). Certains points ont été remaniés au cas par cas, mais les principales revendications communes concernent toujours le projet de convention collective et la grille salariale, nous a confirmé Yoan Richmond, secrétaire général de la fédération. Selon Jerry Rere, secrétaire général du Syndicat autonome des réseaux de Tahiti, les revendications seraient passées de 18 à 12. La date de rencontre entre les représentants syndicaux et les directions n’a pas encore été fixée. Faute de compromis, la grève serait effective jeudi 29 août, à zéro heure.