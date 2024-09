Grève effective dans les transports

Tahiti, le 3 septembre 2024 – Depuis ce mardi matin, la grève est effective dans les transports en commun de Tahiti et Moorea. Un mouvement qui a "pris au dépourvu" la direction de la société de transport RTCT qui a néanmoins réussi à "assurer le service", malgré quelques retards au niveau des scolaires. Syndicats et fédération se tournent maintenant vers l'assemblée après avoir fait chou blanc avec le gouvernement la veille.





"La grève nous a pris au dépourvu car le préavis était suspendu mais on a quand même réussi à assurer le service", a réagi ce mardi midi, Xavier Chung Sao, président de la société de transport RTCT Tere Tahiti. Xavier Chung Sao qui s'était néanmoins préparé : "Vers 21 heures hier, soir le bouche-à-oreille a commencé et on savait qu'il y aurait quelque chose ce matin", nous a-t-il indiqué. Rappelons en effet que ce préavis de grève, qui pèse sur les transports en commun depuis trois semaines, avait été suspendu mercredi dernier dans l'attente d'une rencontre "avec le Pays".



Sauf que cette rencontre a bien eu lieu ce lundi avec les ministres concernés, à savoir Jordy Chan et Vannina Crolas, mais elle n'a rien donné. Deux options s'offraient alors aux syndicats CSIP, RTP-Aro no Porinetia et à la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun en Polynésie : "retourner vers l'employeur" ou partir en grève. C'est donc la seconde solution qui a été privilégiée. Et ils étaient environ 70 à s'être déplacés dès 5 heures, ce mardi matin, avec des pancartes devant l'assemblée.



Dans l'attente du comité de majorité Tavini



Car après avoir fait chou blanc avec les ministres concernés, c'est du côté de Tarahoi que les représentants syndicaux Cyril Le Gayic et Mahinui Temarii, ainsi que le président de la fédération, Yoan Richmond, se sont rendus ce mardi matin. Ils ont été reçus pendant une bonne heure par le président de l'assemblée Antony Géros, dans son bureau, avec d'autres élus du Tavini comme Heinui Le Caill et Mitema Tapati notamment.



Faut-il y voir un téléguidage politique en sous-main, ou est-ce un pur hasard que Yoan Richmond soit adjoint au maire de Paea... Antony Géros ? "Ça n'a rien à voir", assure le principal intéressé qui explique avoir une oreille bien plus attentive du côté de Tarahoi que de l'avenue Pouvana'a a Oopa. "Nous avons eu, depuis un an, des échanges avec le président de l'assemblée et ça a abouti à la création d'une mission d'information sur les transports terrestres", nous a précisé Yoan Richmond. Même son de cloche de la part de Cyril Le Gayic : "Il nous a bien reçus et a bien compris notre message", nous a confié le syndicaliste.



Médias interdits d'assemblée



Une réunion du comité de majorité est prévue ce mardi après-midi afin que le président Antony Géros relaie la situation et les revendications des grévistes. En attendant, difficile de chiffrer l'impact réel de ce mouvement de grève. Il touche “une cinquantaine de chauffeurs sur 300”, selon Xavier Chung Sao, et selon Yoan Richmond, cette grève serait suivie à “70% chez nous à TTCO, 80% à RTU, environ 35% à 40% à RTCT et à NTCE”. Représentants syndicaux et grévistes attendent maintenant l'issue du comité de majorité du Tavini ce mardi après-midi.



Difficile en tout cas de savoir ce qui s'y est dit puisque l'accès de l'assemblée a ensuite été interdit aux médias. Impossible d'attendre ne serait-ce que dans le hall de l'institution que des élus sortent pour nous expliquer de quoi il retourne. Une première. Le président du Pays est quant à lui arrivé peu avant 14h en voiture. Selon nos informations, Antony Géros aurait une proposition de fin de conflit à proposer, mais Moetai Brotherson ne l'accueillerait pas favorablement, estimant que cette solution ne serait qu'un pansement sur une jambe de bois.