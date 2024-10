Grève de certains éboueurs à Marseille: 600 tonnes de déchets accumulés

Marseille, France | AFP | mercredi 30/10/2024 - Quelque 600 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de deux arrondissements de Marseille à la suite d'une grève des éboueurs d'une filiale de Veolia depuis vendredi, a indiqué à l'AFP la Métropole qui est responsable de la collecte des ordures.



Dans le 3e arrondissement, situé à proximité de la gare Saint-Charles et où vivent 53.000 personnes, les conteneurs débordent et les sacs poubelles s'accumulent sur la chaussée. La grève des éboueurs de la société Bronzo, filiale du groupe Veolia, touche également le 14e arrondissement voisin où vivent 60.000 personnes.



"La Métropole suit avec attention le conflit social en cours au sein de la société Bronzo dans les 3e et 14e arrondissements de Marseille. Six cents tonnes sont actuellement non ramassées. La Métropole à mis en place 10 bennes de chantier dans les arrondissements concernés pour assurer un service minimum pendant la grève", a précisé cette collectivité dirigée par Martine Vassal (droite).



Les employés de Bronzo dénoncent leurs conditions de travail, selon la CFDT.



"Depuis hier (mardi), des propositions concrètes ont été faites dans le cadre des négociations en cours", a indiqué Veolia Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, sans donner plus de précisions sur ces dernières.



"Nous sommes conscients des désagréments que cette situation peut causer aux habitants des 13e et 14e arrondissements et mettons tout en oeuvre pour résoudre rapidement ce conflit", a ajouté la société.



Marseille, deuxième ville de France, connaît régulièrement des grèves liées à la collecte des déchets, un service qui dépend de la Métropole.



Début 2022 le maire de Marseille Benoît Payan, dont ce n'est pourtant pas la compétence, avait dû faire "intervenir en urgence" des camions-bennes du privé pour tenter de ramasser les tas d'immondices menaçant de terminer à la mer avec le fort mistral après une grève de 15 jours des éboueurs.