Grève à la DTT : “Une opération escargot à Tahiti”

Tahiti le 15 octobre 2024 – Les professionnels touristiques, les taxis ou encore les loueurs de voiture s’impatientent car la grève à la Direction des Transports terrestres pénalise leur activité commerciale. Si cela dure, ils menacent de faire “une opération escargot à Tahiti”.



La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas a annoncé lundi en conférence de presse que la grève à la Direction des transports terrestres mobilise 15% du personnel. Mais voilà, ces 15% de grévistes ont tout de même un impact fort sur les professionnels de Moorea tels que les prestataires touristiques, les taxis et les loueurs de voiture : “Tout le monde est impacté par ce gros problème”, insiste la présidente du syndicat des chauffeurs de taxi de Moorea.

Rendez-vous reportés Mardi, Gisèle Pahi ne décolère pas : certains professionnels qui attendent depuis plusieurs mois d’être reçus à la DTT viennent d’apprendre que leur rendez-vous a été décalé. “Il y en a qui ont des rendez-vous pris il y a six mois et avec cette grève tout est annulé.”



Elle assure avoir pris contact avec le directeur de la DTT qui aurait déploré qu’en raison du mouvement social qui handicape le fonctionnement de la DTT “aucune visite technique n’aura lieu”.



Problème pour ces professionnels : sans visite technique, impossible de circuler en règle. Une situation qui met hors d’elle la présidente du syndicat des chauffeurs de taxi de Moorea : “On voit qu’on n’a pas le même portefeuille à la fin du mois. Nous, si on n’a pas de clients on n’a pas de rentrées d’argent. Et nous on ne peut pas se permettre”, dénonce Gisèle Pahi.



Une “dérogation exceptionnelle” a même été demandée par les professionnels concernés au directeur de la DTT mais elle est pour l’instant restée lettre morte.



Si ce mouvement social ne se règle pas dans les jours qui viennent, Gisèle Pahi annonce qu’elle envisage monter une action pour se faire entendre : “Si on veut se faire entendre je pense qu’on va faire une opération escargot à Tahiti et il y aura encore plus de circulation.”

Des grévistes “confiants” Au niveau de la Direction des transports terrestres, depuis ce mardi matin les rencontres se poursuivent entre les délégués de la CSTP-FO et le directeur de la DTT, Lucien Pommiez.



La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas, en déplacement à Taravao, mardi, n’y a pas participé. “Nous avons demandé à voir notre faatere hau [Jordy Chan, NDLR]”, indiquent les délégués syndicaux de la CSTP-FO. Des agents grévistes qui se disent “confiants car le directeur est venu nous voir pour faire un point sur notre situation et surtout essayer de sortir de cette grève”.



Si Lucien Pommiez se plaçait mardi en relai entre les grévistes et le gouvernement, aucune rencontre de négociation n’était prévue à l’heure où nous mettions sous presse. Aussi, bien que “confiants” les délégués syndicaux préfèrent rester “prudents”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 15 Octobre 2024 à 19:20