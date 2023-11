Grèce: poursuite des recherches pour retrouver des survivants du naufrage d'un cargo

Athènes, Grèce | AFP | lundi 27/11/2023 - Les recherches se poursuivent lundi pour retrouver 12 marins portés disparus à bord d'un cargo qui a coulé dimanche au large de l'île grecque de Lesbos et dont un membre de l'équipage a été retrouvé mort, ont déclaré les garde-côtes grecs.



Une porte-parole des garde-côtes a affirmé qu'une frégate de la marine grecque, un navire de haute mer des garde-côtes et quatre bateaux privés poursuivaient les recherches, alors que des vents soufflant jusqu'à 49 kilomètres/heure continuent de balayer cette zone de la mer Egée, proche des côtes turques.



"Les recherches vont se poursuivre toute la nuit", a-t-elle assuré à l'AFP.



Le "RAPTOR", un cargo battant pavillon comorien, naviguait d'Alexandrie, en Égypte, à destination d'Istanbul, en Turquie, avec un équipage de 11 Égyptiens, dont le capitaine, deux Syriens et un ressortissant indien, a-t-elle indiqué.



Selon les médias grecs, il transportait 6.000 tonnes de sel.



Ce navire construit en 1984 a fait naufrage à environ 4,5 miles nautiques (8,3 km) au sud-ouest de l'île de Lesbos, selon les autorités.



Un hélicoptère de la marine avait récupéré dimanche un membre d'équipage, qui a survécu et a été transporté à l'hôpital de Lesbos. Les garde-côtes l'ont ensuite identifié comme étant un membre de l'équipage égyptien de 40 ans.



Le corps inanimé d'un autre marin égyptien, âgé de 30 ans, a également été retrouvé par un porte-conteneurs maltais prêtant son assistance aux recherches.



Le porte-parole des garde-côtes, Nikos Alexiou, a déclaré lundi que le navire aurait dû alerter les secours plus tôt. "Il y a eu une panne de moteur qui n'a pas été signalée et le survivant nous a dit que (le navire) avait pris l'eau", a dit Nikos Alexiou sur la chaîne de télévision publique ERT.



"Selon le survivant, cela s'est produit pendant la nuit", a précisé Alexiou.



La Grèce a été frappée par des vents violents ce weekend. Il n’y a jusqu’à présent aucun signalement de pollution marine dans la zone du naufrage.